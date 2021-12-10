Публика обеспокоена состоянием здоровья Волочковой: Писать теперь осторожно

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками радостным событием. Однако вовсе не все разделили ее позитивный настрой.

Еще накануне балерина начала готовить свой дом к главной ночи страны. Она показала елку, которую нарядили в ее доме. На этом все не закончилось. Знаменитость решила, что массивное дерево на улице тоже просто не может остаться без украшений и наняла целую команду, чтобы ей помогли. "Полностью обновили гирлянды", – радостно сообщила она, показав, что получилось.

Дерево и правда засветилось, а Анастасия Волочкова осталась довольна. Она отметила, что ее дом – самый праздничный. Как сообщает "Пятый канал", после увиденного поклонники уже не могли думать о празднике. В роскошном дереве они быстро узнали ту самую елку, из-за которой произошел грандиозный скандал. Тогда балерина решила сходить в туалет на собственном участке, и была заснята на телефон соседки.

Достаточно известная певица якобы выложила ролик в Сеть, что крайне возмутило балерину. Она решила отстаивать свои права на личное пространство, наняла лучшего звездного адвоката и подала в суд на артистку. Балерина указала, что всегда будет бороться за правду.

Ситуация кажется подписчикам забавной, но не упомянуть о ней в комментариях они просто не смогли. Балерину предупредили о том, что теперь подобный поступок под елкой может быть опасен для ее здоровья. "Писать теперь осторожно надо", "Да, попадешь не туда и взорваться можешь", "Аккуратнее, Анастасия, теперь Вас еще и подсвечивают", "Не повторяйте ошибок прошлого", – пошутила публика.

