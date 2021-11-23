"Я все сказала!": похоронившая мужа Алентова бежала от гроба Гаркалина

На сцене учебного театра ГИТИСа в Гнездниковском переулке столицы завершается церемония прощания с актером и педагогом Валерием Гаркалиным. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурном мероприятии.

Валерий Гаркалин в 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИСа (курс Вячеслава Шалевича). Пройдут годы, и он станет здесь профессором, будет преподавать на кафедре эстрадного искусства. А с 2002 года руководил мастерской Факультета эстрады. Поэтому прощаются с ним в этих родных стенах.

Мария Аронова, Татьяна Васильева и многие другие звезды, с которыми Гаркалин играл в антрепризе и снимался в кино, пришли на гражданскую панихиду. Появилась там и недавно похоронившая мужа-режиссера Вера Алентова.

Она в 1995 году воплотила американку Кэрол Абзац в фильме Владимира Меньшова "Ширли-Мырли", где ее партнером и экранным женихом был Валерий Гаркалин. Сыгранные Валерием Борисович там братья братья-близнецы Шниперсон, Кроликов и Алмазов стали звездным часом актера.

Правда, на траурной церемонии Вера Валентиновна была совсем недолго и стремительно покинула учебный театр ГИТИСа. Актрису в платке, маске и очках дежурившие в хода журналисты узнали не сразу. Но тут же побежали вслед, умоляя сказать о покойном хотя бы пару слов. "Отстаньте! Я там все сказала!" – отрезала 79-летняя звезда и убежала.

Напомним, 2 октября Валерий Борисович попал в "Коммунарку" и состояние его стало стремительно ухудшаться. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Но у артиста на фоне коронавируса развился пневматоракс, потом внутренние органы стали отказывать один за другим и случился септический шок. Врачи сделали все возможное, но не смогли спасти известного артиста – 20 ноября он умер. Официальной причиной смерти Гаркалина стала полиорганная недостаточность