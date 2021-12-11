Врач вдохнул в нее жизнь: округлившуюся после долгой комы МакSим поздравляют с беременностью

На церемонии "Золотой граммофон" МакSим получила награду за песню "Спасибо", которую записала еще до своей болезни. Все гости премии обратили внимание, что певица заметно округлилась. Это породило слухи и пересуды о возможной беременности звезды.

На сцену Кремля вместе с артисткой вышел вдохнувший в нее жизнь врач Денис Павлов и заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии №7 городской клинической больницы №52 Елена Филимонова. Их, а так же всех врачей анестезиологов-реаниматологов зрители приветствовали стоя.

А сама МакSим не могла сдержать слез, когда говорила о снявшем для нее клип режиссере Вадиме Шатрове: "Он также как и я боролся с этой ужасной болезнью, но, к сожалению нас покинул, он был моим большим другом".

Но жизнь продолжается. И вот уже все заметили, что 38-летняя певица заметно округлилась после пребывания на протяжении нескольких месяцев в коме. И тут же принялись поздравлять ее с беременностью. Но певица про свое возможное интересное положение ничего не говорит и слухи не комментирует.

Напомним, у Марины Абросимовой уже есть две дочери. От звукорежиссера Алексея Луговцова 8 марта 2009 года МакSим родила дочь Александру. А 29 октября 2014 года на свет появилась и дочь Мария от бизнесмена Антона Петрова.

Что же касается карьеры, то звезда призналась: "Я пока не совсем еще вернулась на сцену, потому что пока, к сожалению, не могу выступать. Как говорят врачи, лишь к лету будущего года смогу петь, пока же идет восстановление".