Седокова заговорила о новой любви после слухов о разрыве с мужем

Не так давно певица Анна Седокова вышла в свет со своим мужем Янисом Тиммой. Звезда буквально светилась от счастья. Однако вскоре после этого события поползли слухи, что в отношениях пары все не так гладко. Так, Анна стала реже появляться на публике с возлюбленным, а ее страница буквально пестрит различными рассуждениями о сущности любви и прочих высоких материях. Неужели у нее появился кто-то другой – гадали фолловеры.
И вот певица заявила о новой любви. В своем микроблоге она трогательно рассказала о своих чувствах. Как оказалось, предметом обожания Седоковой стала она сама. Экс-ВИА Гра заявила, что, окунувшись с головой в отношения, она совсем позабыла о себе. Звезда забросила спорт и салоны красота. По словам Анны, она пережила настоящий душевный кризис, ведь, смотрясь в зеркало, она не чувствовала себя привлекательной.
Однако Седоковой удалось пережить апатию и вновь возлюбить себя. И теперь она может делиться знаниями со своими фанатами. Подписчики восторженно восприняли преобразившуюся Анну. "Умница", "Шикарная женщина", "Роскошная", – пишут они.
Кстати, некоторые предполагают, что слухи о расставании Седоковой и Тиммы – всего лишь пиар-ход. Возможно, певица таким образом хочет привлечь к себе внимание перед стартом ее очередного авторского курса.