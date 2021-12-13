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Шоу-бизнес
Появившуюся в черной одежде Орбакайте разнесли в пух и прах

Появившуюся в черной одежде Орбакайте разнесли в пух и прах

Кристина Орбакайте вышла в свет в странном наряде. Его прокомментировал стилист Карина Алексеева.
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12 декабря свой день рождения отметил азербайджанский и российский музыкант, автор и вице-президент группы компаний Crocus Group Эмин Агаларов. Исполнитель встретил свое 41-летие в кругу друзей, музыки, танцев и подарков. Поздравить коллегу пришла и Кристина Орбакайте.

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Некоторых, правда, образ дочери Аллы Пугачевой сильно удивил. Блондинка выложила "сторис", в которых вместе с именинником и с актером Евгением Мироновым танцует зажигательные танцы. В качестве наряда она выбрала длинное черное платье, такого же цвета туфли, а сверху надела длинный золотой кулон.

"На мой взгляд, образ не входит в список самых удачных выходов Кристины, но вполне допустимый, ничего криминального в нем не вижу. Я бы поработала с длиной платья, возможно, заменила бы обувь", – сказала Карина Алексеева.

Стилист буквально разнес внешний вид артистки в пух и прах. Она нашла многие детали, которые ей сильно не понравились.

"Очень режет глаз несоблюдение пропорций, фигура выглядит немного приземленной и тяжелой. Если говорить про актуальность, то трендовым этот образ точно не является, но и старомодным я бы его не звала. Это скорее классический вариант: облегающий фасон, вырез сбоку, цвет", – подытожил эксперт.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 декабря 2021, 10:41 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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