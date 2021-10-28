Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кусок кожи слетел": Покалеченный сын Орбакайте лишился руки
"Перестал ходить": Изведенный раком Газманов сорвался на крик
"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона
Промежность на весь экран: Каменских взбесила россиян похабным видом
партнеры
Четверг
28 октября
Лента новостей
15:09
Потеряла мужа и переживает за сына: как живет и выглядит мать Николая Баскова
14:59
Боярская вышла в свет с исхудавшим Матвеевым после многих месяцев жизни порознь
14:49
Гуф снова женится: Униженная Айза "поседела от зависти"
14:43
Байден замер в неестественной позе во время выступления
14:29
Житель Подольска совершил серию краж из магазина электроники
14:28
Плюнувший на День Победы Моргенштерн получил неожиданную поддержку
14:19
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
14:18
Возбужденный Манукян исполнил горячий танец под Бузову: Не может забыть
14:11
Появились кадры с моментом столкновения трамваев в Петербурге
13:57
Соловьев унизил Собчак после смачной оплеухи: Живет на государственные деньги
13:49
Цель достигнута: Джоли празднует жалкое поражение Питта в суде
13:47
Умер судья из программы "Суд присяжных" на НТВ
13:39
Убого и нелепо: Урганта в трениках и резиновых тапках прогнали с позором
13:34
Не только за слова о Дне Победы: назван новый повод наказать Моргенштерна
13:30
Гулять и наслаждаться женщинами: раскрыта подноготная Тарасова после слухов о разводе
13:24
Больше не поет и не выезжает из дома: куда пропала Эдита Пьеха
13:21
Щербакова срочно увезли в больницу
12:55
Открылся дар: молитва ставшей целительницей Лель к удивлению врачей поставила на ноги изувеченную Цой
12:54
"Такие истерики!": Продюсер заявила о заболевании гниющего без зубов Губина
12:45
Появившаяся на людях в драных колготках Литвинова спряталась за цветочным горшком
12:32
В Южноуральске мужчина убил двух пенсионеров ради денег
12:26
Жена погибшего москвича заговорила о вине Светличной
12:25
Мать объяснила поведение Собчак после смертельного ДТП: Виноваты мы
12:06
"Уходил в себя": Вячеслав Зайцев не справляется с болезнью
12:05
"Ненормальные люди": почему фото голого ребенка Решетовой вызвало ажиотаж
12:03
"Хочу, чтобы смотрел супруг!": Ревва лишился девственности симпатичным парнем
11:56
"Прикройся!": звезду сериала "Ход королевы" обругали за декольте на плоской груди
11:51
В центре Москвы буйный посетитель ресторана ударил полицейского стулом
11:47
"Чувствую, что горячо!": оконфузившийся Басков обоссался прямо на сцене
11:44
Бесстыжая Волочкова раздвинула ноги в микротрусах
11:43
"В игры играют": для чего Крапивина сняла Лободу в белом платье
11:42
Заставляет задохнуться: Толкалина в траурном платье сделала неожиданное заявление
11:40
Как живет и выглядит старшая дочь Игоря Николаева, которая моложе его на 18 лет
11:34
"Совесть имейте!": Малахова и Светличную обвинили в грязном пиаре
11:33
"Не хочется жить": заплаканная Спилберг не выдержала
11:30
"Бить женщину, издеваться, тиранить": Топалов опять попал в громкий скандал
11:11
Новый рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 40 тысяч человек
11:00
Названа причина смерти создателя "Рабыни Изауры": добил сепсис
11:00
Изувеченная Бородина перестала ходить: Синее тело и боли
10:43
"Ковид оказался сильнее": в семье Пригожина и Валерии случилось горе
10:37
Пьяные жители Амурской области избили беременную переписчицу
10:22
"Дается с большой сложностью": новые данные о трагедии Бузовой и неродившегося ребенка
10:16
"Отвечай за свои слова!": отец отказался помочь попавшей в переделку Бузовой
10:06
Владимир Путин вспомнил о невыполненном обещании
10:02
Соседов сделал признание об ухаживаниях Киркорова: Охапки роз и пылкие поступки
10:02
"Светлая память": Варум потеряла дорогого человека
09:56
Драгоценности, антиквариат и три дорогих квартиры: чем владеет Светличная и кому она завещает свои богатства
09:40
Не Максим: Пугачева рассекретила ласковое прозвище Галкина
09:26
Михалкова внезапно заткнули за пояс: Лично встречался с Путиным
09:22
Виновата любовница: Признание известной актрисы шокировало Кудрявцеву
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Главное – жопу голую показать": Бузова осрамилась на глазах у иностранцев
Истасканной по врачам Макеевой поставили страшный диагноз: Обречена
Сын плюнул в лицо страдающей деменцией престарелой Светличной
Собчак дала смачную оплеуху смешавшему ее с грязью за смертельное ДТП Соловьеву
Раскрыта тайна внезапного успеха Бузовой: Не позволили уйти
"Неделю шаталась": Пропавшую Светличную обнаружил сын
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Больше не поет и не выезжает из дома: куда пропала Эдита Пьеха

Больше не поет и не выезжает из дома: куда пропала Эдита Пьеха

Артистка все время проводит в загородном доме и не принимает гостей
прочитано 579 раз

Последние годы 83-летняя любимица публики Эдита Пьеха практически не появляется на людях. После начала пандемии артистка перебралась в загородным дом под Санкт-Петербургом и стала совсем далека от сцены, которая когда-то была всей ее жизнью.

ПО ТЕМЕ

Зависимость, измены, роман по телефону: что известно о браке Эдиты Пьехи

Муж тиран и скандал с министром: за что кабацкую певичку Пьеху "выстирали по самое декольте"

 Эдита Станиславовна Пьеха

Эдита Станиславовна Пьеха певица, актриса

Детство Эдиты Пьехи было непростым. Будущая артистка выросла в семье польских эмигрантов и уже в четыре года потеряла отца, а в семилетнем возрасте – старшего брата Павла. С ранних лет Пьеха увлекалась музыкой. Она находила время на выступления в хоре польского землячества, даже когда училась на психолога. А позже и вовсе перевелась на заочное отделение, чтобы заниматься любимым делом.

Карьеру певицы Пьеха начала с выступлений в коллективе "Дружба". С ними она сотрудничала 20 лет даже после того, как стала делать самостоятельные успехи в профессии. Именно Эдита Станиславовна была первой отечественной звездой, которая начала снимать микрофон со стойки во время выступлений. К тому же, она стала первой артисток СССР, выступившей в Боливии, Гондурасе и Афганистане. К тому же, Пьеха успела попробовать себя в кино и снялась в нескольких фильмах.

Личная жизнь певицы, как и ее карьера, была бурной. Первым мужем Эдиты Станиславовны стал Александр Броневицкий, руководитель ансамбля "Дружба". В этом браке, который продлился 20 лет, артистка родила свою единственную дочь Илону. Со вторым мужем, Геннадием Шестаковым, певица прожила семь лет. А с третьим, Владимиром Поляковым, развелась в 2006 году спустя 12 лет брака.

В этом году Пьехе исполнилось 84 года. Последние несколько лет звезда редко появляется на людях и все время проводит в своем доме под Санкт-Петербургом – ее жизнь сосредоточена на близких. К тому же, не так давно артистка стала прабабушкой в третий раз – в этом году у ее внучки Эрики родилась вторая дочь Ида.

По словам Эдиты Станиславовны, петь она больше не может и теперь предпочитает только слушать. А редкие появления артистки на публике связаны, в том числе, с состоянием ее здоровья – не так давно она перенесла тяжелую операцию на коленях. Помощница звезды рассказала "Москве24", что Пьеха не только никуда не выезжает и не принимает гостей, но и даже не заговаривает о том, чтобы вернуться на сцену.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
28 октября 2021, 13:24 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неожиданно: Пьеху в кокетливых шортиках не сразу узнали на улице Витебска

комментарии

Ответить:

Luhar Kamules
Пожаловаться Ответить
Эдита Станиславовна всегда была и останется эталонной артисткой, женщиной. Без всяких "уходов" и "приходов", как это любила делать самопрозглашенная горе-примадонна. Эдита Станиславовна тихо и мирно живёт, отдыхает. Что не скажешь про Пугачиху, от которой нород выворачивает всё наизнанку. На то она и Пугачёва- никчемная и безолаберная амёба.
Гость884599
Пожаловаться Ответить
Очень, мне нравится дом Пьехи. С таким вкусом и внутри, и снаружи. Небольшой, но очень уютный дом и садик. Поляки умеют создавать вокруг себя красоту.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Чувствую, что горячо!": оконфузившийся Басков обоссался прямо на сцене

Неловкий казус
Шоу-бизнес

Виновата любовница: Признание известной актрисы шокировало Кудрявцеву

Стало известно о причинах смерти Жарикова
Шоу-бизнес

"Хламидии никто не отменял!": исхудавшая Тодоренко о передающимся половым путем заболевании

Что случилось с ведущей
Шоу-бизнес

Не Максим: Пугачева рассекретила ласковое прозвище Галкина

Певица проговорилась в одном из интервью

Гороскоп

Легкий способ привлечь деньги: 10 денежных дней ноября
Сладкий ноябрь: три знака зодиака, для которых конец осени станет самым счастливым
Идеальная пара: какие знаки зодиака будут любить друг друга до конца дней
Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года

Здоровье

Новый рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 40 тысяч человек
Ковидом в России за сутки заболели 36 582 человек
В Кремле заявили об отсутствии планов вводить локдаун в Москве
В России выявили 36 446 заболевших ковидом за сутки

Спорт

Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина
Раздавленная Загитова показала после скандала стертые в кровь ноги

Регионы

Житель Подольска совершил серию краж из магазина электроники
Появились кадры с моментом столкновения трамваев в Петербурге
В Южноуральске мужчина убил двух пенсионеров ради денег
Пьяные жители Амурской области избили беременную переписчицу
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+