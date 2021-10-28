Больше не поет и не выезжает из дома: куда пропала Эдита Пьеха

Последние годы 83-летняя любимица публики Эдита Пьеха практически не появляется на людях. После начала пандемии артистка перебралась в загородным дом под Санкт-Петербургом и стала совсем далека от сцены, которая когда-то была всей ее жизнью.
Детство Эдиты Пьехи было непростым. Будущая артистка выросла в семье польских эмигрантов и уже в четыре года потеряла отца, а в семилетнем возрасте – старшего брата Павла. С ранних лет Пьеха увлекалась музыкой. Она находила время на выступления в хоре польского землячества, даже когда училась на психолога. А позже и вовсе перевелась на заочное отделение, чтобы заниматься любимым делом.
Карьеру певицы Пьеха начала с выступлений в коллективе "Дружба". С ними она сотрудничала 20 лет даже после того, как стала делать самостоятельные успехи в профессии. Именно Эдита Станиславовна была первой отечественной звездой, которая начала снимать микрофон со стойки во время выступлений. К тому же, она стала первой артисток СССР, выступившей в Боливии, Гондурасе и Афганистане. К тому же, Пьеха успела попробовать себя в кино и снялась в нескольких фильмах.
Личная жизнь певицы, как и ее карьера, была бурной. Первым мужем Эдиты Станиславовны стал Александр Броневицкий, руководитель ансамбля "Дружба". В этом браке, который продлился 20 лет, артистка родила свою единственную дочь Илону. Со вторым мужем, Геннадием Шестаковым, певица прожила семь лет. А с третьим, Владимиром Поляковым, развелась в 2006 году спустя 12 лет брака.
В этом году Пьехе исполнилось 84 года. Последние несколько лет звезда редко появляется на людях и все время проводит в своем доме под Санкт-Петербургом – ее жизнь сосредоточена на близких. К тому же, не так давно артистка стала прабабушкой в третий раз – в этом году у ее внучки Эрики родилась вторая дочь Ида.
По словам Эдиты Станиславовны, петь она больше не может и теперь предпочитает только слушать. А редкие появления артистки на публике связаны, в том числе, с состоянием ее здоровья – не так давно она перенесла тяжелую операцию на коленях. Помощница звезды рассказала "Москве24", что Пьеха не только никуда не выезжает и не принимает гостей, но и даже не заговаривает о том, чтобы вернуться на сцену.
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