Появились данные о преемнике Градского в шоу "Голос"

Две недели назад скончался народный артист России Александр Градский. Все выпуски 10 сезона шоу "Голос" с участием мэтра снять не успели. Сейчас продюсеры проекта решают, кто заменит ушедшего из жизни наставника.
Журналисты выяснили, что рассматривается кандидатура Ларисы Долиной. Якобы сейчас с артисткой ведутся переговоры. Если певицу устроят условия контракта, то она появится в новых выпусках вокального конкурса, пишут СМИ.
Поклонники шоу решили уточнить у самой Долиной, правдивы ли сообщения журналистов. Как ни странно, Лариса Александровна опровергла информацию о ее переговорах с Первым каналом. Мол, Земля лишь слухами полнится. Не исключено, что артистка просто не хочет комментировать новость до заключения контракта.
Кстати, также есть информация, что Александра Градского может заменить Григорий Лепс, который был наставником в нескольких сезонах "Голоса". Это маловероятно, поскольку сейчас у артиста много забот. Он переживает развод с женой, с которой прожил в браке 20 лет.
В минувшую пятницу Первый канал показал последний выпуск шоу "Голос" с участием Александра Градского. На съемках артист чувствовал себя плохо. Режиссеры давали ему минимум слов, а операторы старались снимать его общими планами.