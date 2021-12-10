Предсмертные слова Градского на "Голосе" довели россиян до слез

Первый канал показал последний выпуск шоу "Голос" с Александром Градским.

Зрители и команда проекта не могут оправиться от трагедии, которая произошла 28 ноября. Александр Градский скоропостижно скончался на 73-м году жизни от последствий перенесенного коронавируса. На Первом канале выел последний выпуск с маэстро.

На съемках в последнее время Александр Борисович чувствовал себя плохо. Режиссеры старались давать ему минимум слов и снимать общими планами. За креслом музыканта стоял вентилятор. Однако Градский из последних сил внимательно слушал конкурсантов и высказывал свое такое ценное мнение, пусти и предельно кратко.

В последнем эпизоде слов у артиста уже совсем мало, он прокомментировал буквально пару выступлений. Градский высказался о конкурсанте из команды Димы Билана, который танцевал. "Я понимаю, что многие танцуют, и им это нравится. Но, может быть, потому что я давно не танцую", – заявил маэстро. Пелагея возразила ему, сказав, что они тоже танцевали на "Голосе".

"Мы все тут при своем деле", – ответил Градский. Это были последние слова музыканта на шоу и вообще в телевизионном эфире. "Царствие Небесное Александр Борисович. Вечная Память. Плачу (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Последний кадр, когда ушёл в темноту.... момент до слез. Действительно великий музыкант, с незабываемым голосом", "Очень тяжело будет смотреть, зная, что это последняя съемка мастера. Какой же это был талантище!", "Очень жаль... со слезами на глазах", – написали в Сети.

Предсмертная реплика так сильно растрогала россиян, потому что они осознали, что музыканта больше нет и теперь все, что они смогут увидеть с его участием, будет в записи.