Престарелая Яковлева в мехах удовлетворилась куклой мужика с длинными органами

60-летняя артистка не ведет социальные сети, поклонникам приходится довольствоваться тем, что появляется в фан-аккаунтах. Недавно в таком паблике появилось новое фото Яковлевой, на котором она предстала в меховой шубе в компании необычного кавалера. Елена Алексеевна сфотографировалась с искусственным мужчиной – красной статуей азиата с длинными ногами.
Забавное фото довольной и удовлетворенной досугом артистки в объятиях пластикового незнакомца понравилось поклонникам. "Любимая актриса (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Модненько!", "Вы прекрасны", "Елена, Вы передали мое настроение. Браво!", "Вы девчуля, красавица и умница!", "Какая шуба", "Смешная", – написали комментаторы.
Ранее поклонники пришли в восторг от совместного фото Елены Яковлевой и Дмитрия Нагиева. Фанаты закидали звездную парочку восторженными комментариями, вспомнив их творческий дуэт в сериале "Каменская".
В Сети активно обсуждают сына Елены Алексеевны Дмитрия. 29-летний мужчина удивляет публику свои эпатажным видом – около 70% его тела покрыто татуировками. Знаменитая мать не комментирует никакие слухи, лишь говорит, что сын ищет себя и самореализуется.