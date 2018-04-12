50-летний Киркоров нарядился в розочки

Радиостанция "Авторадио" отмечает в этом году юбилей – 25 лет в эфире. "Ты помнишь, как все начиналось" – этой знаменитой строчкой из хита легендарной "Машины времени" ведущие шоу "Мурзилки Live" Брагин и Гордеева вместе с ведущими драйв-шоу "Поехали" Демидовым и Абрамяном открыли девятичасовой марафон-концерт.Лариса Долина, Валерия, Иосиф Пригожин, Юлианна Караулова, Александр Буйнов, Дмитрий Колдун, Родион Газманов, Филипп Киркоров и многие другие знаменитости в прямом эфире "Авторадио" рассказали о том, как состоялось их знакомство с радиостанцией, подарили слушателям лучшие песни и добрые пожелания.
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