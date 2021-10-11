"Решение свыше": стало известно об уходе Константина Эрнста

Недавно в СМИ появились слухи о том, что Константин Эрнст покинет "Первый канал". Бизнесмен Игорь Кудрявцев дал свою оценку этой новости.

В течение 20 лет генеральным директором "Первого канала" был Константин Эрнст. Благодаря ему телезрители увидели огромное количество новых современных передач, а старшее поколение говорит о том, что "Первый" поменялся в лучшую сторону.

В 2021 году в СМИ начали писать о том, что медиаменеджер покинет свой пост 1 января 2022 года. Пока неизвестно, правда это или нет. Бизнесмен Игорь Кудрявцев дал свой комментарий корреспонденту "Дни.ру".

"По информации СМИ, сейчас рассматривается начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Это значит, что это решение, утверждённое свыше! И, конечно же, там осечек не бывает!" – заявил эксперт.

Некоторые поклонники решили, что если продюсер, правда, уйдет, значит, в 2021 году он сделает свой последний "Голубой огонек". Напомним, что несколько лет назад это шоу вызвало бурю эмоций у празднующих новый год россиян. Кто-то остался в восторге от выступлений звезд, а кто-то осудил передачу.

"Я убеждён что он ещё сделает не один "Голубой огонёк", все-таки нельзя забывать, что этот человек стоял у истоков "Первого канала". Лично мне очень нравится эта передача, сразу видно, ее делает настоящий гений", – поделился своим мнением Кудрявцев.

На этом он не закончил свои размышления по поводу работы сценариста. Бизнесмен уверен, что Эрнст – профессионал, и он точно знает, что делает.

"Я считаю, что не нужно спекулировать на теме отставки Константина Львовича Эрнста. Этот человек – сильная личность, и он знает, как никто, что нужно нашему современному потребителю."