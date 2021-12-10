"Градского тоже привозили на съемки на носилках": сын Сафронова о состоянии Билана после пьяного скандала

Лука хотел защитить Диму, но, очевидно, в концепцию авторов программы "Звезды сошлись", куда пригласили это не вписывалось. И мнение сына Сафронова осталось за кадром.
"Меня очень возмутило, что при конечном монтаже программы вырезали все слова в защиту Димы, – бьет кулаком по столу негодующий Лука. – Получилось, что в студии не оказалось ни одного артиста, который бы его поддержал. А ведь это не так. Я говорил много слов в поддержку Димы, но их не показали в эфире. Меня вообще возмущает ситуация, в которой оказался Билан. Его обсуждают все, кому не лень. А ведь ни один человек, который так активно критикует Диму, сам не кристально чист".
"Билан – человек, который по прошествии времени станет таким же великим, как Градский, – убежден Лука. – Дима для России гораздо важнее, нежели все вместе взятые, кто посмел его оскорбить или унизить. Переоценить вклад Билана в русскую музыкальную культуру невозможно. Он привез в Россию "Евровидение"!"
"Билан не сделал ничего катастрофичного, – продолжает Лука. – Он сам говорит, что не спал три дня и очень устал. Это крик души, которым певец поделился с нами. Ему нужно оказать поддержку и посоветовать не доводить себя до такого состояния, до какого довел себя Градский. Александр Борисович тоже без конца работал, даже приезжал на съемки на носилках. Итог известен! О Градском мы горим с сожалением. А Билана, который работает в десять раз больше, чем другие артисты, – готовы стереть с лица земли. Мы наблюдаем самое настоящее лицемерие, которое нужно остановить".