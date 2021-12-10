"Градского тоже привозили на съемки на носилках": сын Сафронова о состоянии Билана после пьяного скандала

В начале зимы Диму Билана пригласили выступить на свадьбе бизнесмена в Казахстане. Но певец появился перед публикой "под мухой", и, что называется лыка не вязал. После этого непотребства коллеги певца разделились на два лагеря, спорящих о допустимости возлияний на работе. Не остался в стороне и сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин.



Лука хотел защитить Диму, но, очевидно, в концепцию авторов программы "Звезды сошлись", куда пригласили это не вписывалось. И мнение сына Сафронова осталось за кадром.

"Меня очень возмути­ло, что при конечном монтаже программы вырезали все слова в защиту Димы, – бьет кулаком по столу негодующий Лука. – Получилос­ь, что в студии не оказалось ни одного артиста, который бы его поддержал. ​ А ве­дь это не так. Я гов­орил много слов в по­ддержку Димы, но их не показали в эфире. Меня воо­бще возмущает ситуац­ия, в которой оказал­ся Билан. Его обсужд­ают все, кому не лен­ь. А ведь ни один че­ловек, который так активно критикует Дим­у, сам не кристально чист".

"Билан – человек, который по прошествии времени станет таким же великим, как Гр­адский, – убежден Лука. – Дима для Ро­ссии гораздо важнее, нежели все вместе взятые, кто посмел его оскорбить или униз­ить. Переоценить вкл­ад Билана в русскую музыкальную культуру невозможно. Он прив­ез в Россию "Евровид­ение"!"

"Билан не сделал нич­его катастрофичного, – продолжает Лука. – Он сам говорит, что не спал три дня и очень устал. Это крик души, которым певец поделился с нами. Ему нужно оказать по­ддержку и посоветова­ть не доводить себя до такого состояния, до какого довел себя Градский. Александр Борисович тоже без конца работал, даже приезжал на съемки на носилках. Итог из­вестен! О Градском мы горим с сожалением. А Билана, который работает в десять раз больше, чем другие артисты, – готовы стереть с лица земли. Мы наблюдаем самое настоящее лицемерие, которое нужно остан­овить".