"И жил грешно, и умер смешно": Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына

Новость о том, что сына Никаса Сафронова засосало в унитаз в самолете, оказалась в разделе "Главное" поисковой системы "Яндекс" наряду с сообщениями о Владимире Путине, Донбассе, газовом споре с Украиной и лекарствах. Ведущие издания и новостные агентства подхватили ее как событие общественно значимое и злободневное. А как на шумиху отреагировали Лука Затравкин и его знаменитый отец? Корреспондент "Дни.ру" дозвонился до самого известного живописца страны.

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