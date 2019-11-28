"И жил грешно, и умер смешно": Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына

"Произошел бытовой случай, надо относиться к этому с юмором, – заявил Никас Сафронов. – Поэт Иван Барков когда-то написал: "И жил грешно, и умер смешно..." Так же и в данном случае".
"Лука плохо себя чувствовал. Он не спал всю ночь, а днем дал в Казани благотворительный концерт для больных и особенных детей из детского дома, – продолжил художник. – В самолете решил справить малую нужду. Ему из-за веса и комплекции удобнее было это делать сидя. Случайно не вовремя нажал на кнопку унитаза и его засосало".
"Это знак: нужно быть осторожным в туалетах, причем всем, – уверен живописец. – Наверняка Лука не первый, кто так пострадал в самолете, просто их в этой ситуации никто не снимал на видео. Вероятно, среди них не было известных людей, поэтому они никого не интересовали. А так как Лука мой сын и известный пианист, теперь об этом говорит вся страна. Вообще, что-то неладное творится: то кота в самолет не пускают, то людей в унитаз засасывает..."
По словам Никаса Сафронова, от огласки инцидента сын до сих пор в шоке. Затравкин даже хотел засудить автора скандального видео и авиакомпанию, однако решил не терять чувства юмора. "Не в депрессии, конечно, потому что Лука – человек сильный, закаленный многими трудностями, – отметил художник. – Сначала, когда эту историю стали муссировать, он сильно расстроился, но потом взял себя в руки. Я ему говорю: "Чем величавее человек, тем смешнее история. Это могло произойти с любым – даже с Трампом".
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