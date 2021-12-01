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Шоу-бизнес
Многодетная Седокова накинулась на тянущих из мужиков алименты мамаш: Отстаньте от бывших отцов

Многодетная Седокова накинулась на тянущих из мужиков алименты мамаш: Отстаньте от бывших отцов

Анна Седокова рассказала, как она относится к помощи бывших мужей.
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38-летняя Анна Седокова является матерью троих детей. Всех наследников певица родила от разных мужчин, отношения с которыми у нее впоследствии закончились. Теперь у звезды большой опыт воспитания детей и общения с их отцами, которые стали ей бывшими, поэтому ей есть чем поделиться.

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 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Одна из подписчиц Седоковой пожаловалась ей на то, что ее бывший уже семь лет не поздравляет с Днем рождения их общую дочь. К удивлению многих, знаменитость не стала сочувствовать женщине, а наоборот буквально накинулась на мамаш, тянущих из мужиков деньги.

"Отстаньте вы от бывших отцов," – заявила брюнетка в Сторис.

Анна призвала женщин перестать жаловаться на то, что им не помогают, ведь у них есть главное сокровище – это любовь их ребенка. Певица подчеркнула, что все ее дети родились потому, что она этого захотела, а не ее мужчины. Седокова никогда ничего не просила и не требовала у бывших, поэтому она не может понять тех женщин, которые судятся за алименты вместо того, чтобы жить своей жизнью и радоваться ребенку.

В заключение своей отповеди звезда заметила, что далеко не все бывшие мужья "козлы", просто они выбрали другой путь, поэтому стоит пожелать им счастья да хорошую жену в придачу.

Сама Анна Седокова без посторонней помощи смогла построить свое счастье: уже будучи многодетной матерью, певица вышла замуж за молодого баскетболиста Яниса Тимму.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, почему Анна Седокова страдала в "ВИА Гре".

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2021, 21:51 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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