Привычка питаться силосом: Волочкова шокировала россиян своим обедом

Несколько лет назад бывшая прима Большого театра немного поправилась, чем привлекла к себе негатив со стороны поклонников. Тогда балерина села на жесткую диету, однако былые формы было уже не вернуть. И хоть Анастасия Волочкова сейчас выглядит превосходно, россияне часто упрекают за чересчур широкие плечи и неуклюжую походку.
Многие считают, что у Анастасии Волочковой серьезные проблемы с алкоголем. Однако сама она не признает эту проблему. Балерина не отрицает, что может иногда пригубить спиртное, но зависимости у себя не наблюдает.
Балерина регулярно тренируется у станка и старается правильно питаться. На днях Анастасия Волочкова показала поклонникам, что она ест, чтобы быть в великолепной форме. В своем "Инстаграм" она показала накрытый стол, на котором предстали различные салаты.
Стоит отметить, что основой рациона Анастасии Волочковой уже не первый год являются салатные листья и шпинат. Но и это россияне раскритиковали.
"После такого до елочки не добежать", – написали фолловеры.
"Диванные" эксперты уверены, что привычка Анастасии Волочковой питаться одним лишь "силосом" вкупе с вредными привычками и употреблением алкоголя плохо сказалась на ее внешности.