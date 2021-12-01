Брошенная дочь покойной Началовой довела народ до истерики

Лариса Долина обратилась к дочери Юлии Началовой в честь ее дня рождения.

Народная артистка является крестной мамой 15-летней Веры Алдониной-Началовой. После смерти Юлии артистка сильно поддерживала девочку и всю ее семью. В день рождения крестницы Лариса Александровна опубликовала трогательное обращение к Вере, которое буквально вызвало у поклонников истерику.

Юлии Началовой не стало в 2019 году, с тех пор поклонники постоянно переживают, что дочь осталась брошенной. Однако это далеко не так: девочка много занимается вокалом, за ее образованием следит отец и знаменитая крестная. Фанаты пришли в восторг от обращения Долиной и закидали ее и Веру восторженными комментариями.

"Юлия не просто смотрит с Небес. Она звучит. Вместе с голосом дочуры. Это драгоценная преемственность (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лариса-Вы замечательная крестная!", "Поздравляю и очень рада, что рядом с ней такие чудесные люди. А мамочка всегда в сердце", "Лариса, как здорово, что именно вы, чудесный, мудрый человек, являетесь крестной мамой Верочки", "Милая девушка, талантливая! Как хорошо, что у нее есть вы, Лариса и бабушка, дедушка, папа", "Счастье – иметь такую крестную маму, которая не оставит свое чадо без материнского тепла и внимания... Юлия, должно быть, спокойна за свою девочку", "Как хорошо, что Вы помните об этом! Не бросайте девочку!", – написали комментаторы.