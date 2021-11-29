Дочь внезапно заговорила с мертвой Началовой: Хочется выть и рыдать

Новость о том, что звездная наследница зарегистрировалась на платформе, стала настоящей сенсацией. Поклонники певицы тут же принялись писать девушке и пытаться общаться с ней. Пока Вера Алдонина не отвечает на комментарии пользователей, но, возможно, все еще впереди.
Ведет ли дочь Юлии Началовой блог самостоятельно – пока не очень понятно. О том, что она зарегистрировалась в "Инстаграм" быстро сообщила ее бабушка, которая призвала публику подписываться на аккаунт. В честь Дня матери Вера решила обратиться к покойной родительнице.
Она выложила серию снимков, на которых они с мамой выглядят счастливыми и постоянно обнимаются. Девушка прикрепила стихотворение, завершающееся словами "как хорошо, что есть на свете очаг тепла и доброты". Публика оказалась растрогана до слез. Подписчики ответили на трогательное послание Веры Алдониной.
"Господи, какая же несправедливость. Так хочется спасти Вас", "Твоя мама всегда с тобой", "Хочется выть и рыдать! Вера, Вы очень сильная", "Держись, милая. Мама радуется твоим победам", "По лицу текут слезы", "Гордость мамочки", "Самая красивая, нежная и очаровательная мама. Говорят, на том свете плохие не нужны", – прокомментировали ахнувшие пользователи.