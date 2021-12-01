"Слезное покаяние": Панин гонит несчастного Билана пахать на заводе

Нашумевший срыв концерта, где Дима Билан появился в неадекватном состоянии, продолжают обсуждать звезды шоу-бизнеса. Недавно певец явился на свадебную вечеринку в Казахстане, не сумев ни нормально выступить, ни крепко стоять на ногах.
Позднее артист публично извинился за непотребную выходку и пожаловался на сильную усталость, только вот в искренность Димы Билана поверили не все. А вот Алексей Панин и вовсе заявил, что оправдания вокалиста были наигранными и неуместными.
По словам звезды фильма "Жмурки", Дима Билан должен знать свою меру и не пить алкоголь, если не способен себя контролировать. Откровения певца о непростой жизненной ситуации его не тронули. "Слезное покаяние Димы Билана, конечно, смотрится смешно", — выразился Алексей Панин.
Актер призвал несчастного певца сменить род деятельности и пахать на производстве. "Ну если ты устал, если ты не можешь выполнить свою работу, ну поменяй работу. Иди на завод точить детальки. Может, тебе легче будет", — обратился мужчина к Диме Билану.
Напомним, певец признался, что накануне скандального выступления несколько дней не спал и увлекся спиртным. Дима Билан счел свое поведение ошибкой и попросил войти в его положение. В число тех, кто поддержал и понял артиста, вошла Ксения Собчак.