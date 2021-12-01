Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

После слухов об измене жена Маликова превратилась в "живую мумию": Глаза не открываются
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком
партнеры
Среда
1 декабря
Лента новостей
17:12
Амурные дела немолодого героя-любовника Гармаша с Ходченковой вызвали оторопь
17:09
"АБВГДейка и открытие поноса": Запустившая марафон Боня учит дышать пальцами за деньги
17:08
Опозоривший Билана блогер публично покаялся
17:04
Больше половины украинцев против переизбрания Зеленского: они разочарованы
16:56
"Московская интеллигенция": Подросшие дети Лазарева показали характер
16:47
Заговорили о сложностях с деньгами у смертельно больной Заворотнюк
16:32
"Душную" Решетову публично оплевали: Самоподача не самой умной женщины лет 40
16:24
Страдающий тяжкой болезнью Зайцев бежит из России: Долго не мог решиться
16:24
"Слезное покаяние": Панин гонит несчастного Билана пахать на заводе
16:22
Рудковскую разнесли за безразличие к судьбе попавшего в беду Билана: Променял на других
16:09
Украина понесет поражение в случае войны с Россией – генерал США Ходжес
16:07
Что стало с сыном Елены Кориковой, от которого открестилась семья Екатерины Васильевой
16:04
Брошенная дочь покойной Началовой довела народ до истерики
15:50
"Жажда молодого красивого парня": помощник раскрыл подробности гей-утех с доктором Курпатовым
15:41
Мать сообщила о состоянии изувеченной Бузовой: Не думала, что настолько серьезно
15:37
Балерина и противница мини-юбок: что известно о личной жизни звезды сериала "Мосгаз" Смолякова
15:27
Экономисты предупредили россиян о росте цен на продукты перед Новым годом
15:13
Специалист вынес приговор изуродованному сыну Яковлевой
14:57
Уход был предрешен: мистика в смерти Градского
14:46
Харламов сообщил о публичном позоре Маслякова: Ничего не понимает!
14:41
Россиянам предрекли резкое подорожание недвижимости
14:40
Полуголый Крутой набросился на Киркорова
14:39
"Сколько можно": Публично раздевшаяся Чехова пришла в гнев из-за бывшего мужа
14:38
"Папа, не надо!": Дочь Киркорова взмолилась из-за грубого обращения
14:32
5 сериалов для поклонников семейной саги "Стенограмма судьбы"
14:18
В "Моссовете" рассказали о матери с помутившейся от болезненной любви к сыну психикой
14:09
Звездный визажист устроила истерику из-за набранных после операции килограммов
14:05
Супруга возлюбленного врезала Распутиной после скандала с детьми: Она вас сама грохнет!
14:04
Поставлена точка в скандале с лишением Глюкозы родительских прав
14:04
"Пусть в одно место засунет": изможденной Бузовой прилетело
14:03
Стали известны округа Подмосковья с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу
13:58
Какой ужас: черный от горя Кадыров едва держался на ногах у гроба Градского
13:53
В России изменится порядок оформления больничных листов
13:50
"Поставили диагноз": Дочь Толкалиной измучила страшная патология
13:46
Большинство россиян выступили против отказа от наличных денег в стране
13:38
Королева роскоши и гламура: красивая молодая вдова потрясла народ у гроба Градского
13:29
"Не смогла по-настоящему оценить это": вскрылись истинные причины расставания Кузьмина с женой
13:24
Первый умер от передозировки, второй сбежал в Грузию: что стало с бывшими мужьями Ларисы Гузеевой
13:13
"Лицемерие и неуважение": Кравец возмущена безобразием на похоронах Градского
13:10
"Понравилось имениннику": Газманов оголился и побрил ноги ради Хазанова
13:10
"Ошарашил": Муж облапал голую Макееву в ванной
12:49
Схватившаяся за живот Малахова сообщила о беременности: Муж счастлив!
12:46
"Я подумал, что это не к добру": Агутин о странном предчувствии смерти Градского
12:42
Непогода погубила главное дерево России
12:38
"Нахожусь в серьезных отношениях": известный актер высказался о романе с Порошиной
12:28
"Может возбудить": Что стоит за слухами о разводе Петросяна и Брухуновой
12:22
Оголенная грудь и мини-шорты: Загитова покрасовалась на камеру
12:06
Миллиард на куски: Стала известна судьба наследства Градского
12:05
"Мое место рядом с тобой": Высоцкая опубликовала признание в любви к женщине в стихах
11:42
"Без обид только": Харламов поднял на смех осрамившегося Билана
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия
Когда Макеева получит первые алименты на сына своего нового мужа
"Я люблю сосать и ****ться в попу!": сменяющий по пять партнеров за ночь Рома Желудь откровенно о гей-сексе
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
Королева роскоши и гламура: красивая молодая вдова потрясла народ у гроба Градского
Развратник Панин снял дочь в неудобный момент: Такая же будет
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Мать сообщила о состоянии изувеченной Бузовой: Не думала, что настолько серьезно

Мать сообщила о состоянии изувеченной Бузовой: Не думала, что настолько серьезно

Недавно стало известно о госпитализации Ольги Бузовой. Ранее о тяжелом состоянии певицы рассказал Антон Богославский.
прочитано 394 раза

Тогда PR-менеджер и друг дивы сообщил, что крайне обеспокоен тем, что с ней происходит. Оказалось, что после участия знаменитости в шоу "Ледниковый период" и некоторых других, у нее случилась серьезная травма руки. Позднее певица призналась, что никак не может восстановить конечность до конца. Она решила, что нужно лечь в больницу и довериться врачам.

ПО ТЕМЕ

"Пусть в одно место засунет": изможденной Бузовой прилетело

Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольга Бузова сперва обосновалась в медицинском учреждении, но затем ей пришлось уехать на выходные, чтобы завершить съемки. Теперь исполнительница вернулась обратно, о чем сообщила своим поклонникам. Она смотрит сериал, питается вкусной едой и отдыхает. Подписчикам артистка рассказала, что постарается восстановиться как можно быстрее, чтобы снова радовать их многочисленными "историями".

Журналисты попросили маму теледивы прокомментировать ситуацию. Она отметила, что даже "не думала, что все настолько серьезно". По словам Ирины Бузовой, тот факт, что ее дочь не может двигать пальцами и сгибать руку, очень огорчил ее. Впервые она смогла визуально оценить происходящее лишь накануне.

Напомним, у Ольги Бузовой диагностировали защемление нерва. При этом поющая ведущая все еще думает о работе и не перестает рваться на съемки. Мама знаменитости подчеркнула, что она – человек крайне обязательный и подвести работодателей просто не может.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2021, 15:41 Источник: LIFE ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

маша
Пожаловаться Ответить
Самый красивый на свете ребёнок… есть у каждой мамы!
...гость
Пожаловаться Ответить
Как всегда идиотский заголовок ,что за слово изувеченная ,что бузова попала в мясорубку,под машину? А вот то ,что через год у неё появились какие то осложнения ,как может быть такое? ,Очередная дурь, Все слышали, знали ,какие травмы получала бузова 0,она специально все подробно показывала,истерила ,каждую царапину ,а тут вдруг рука? про травму руки ничего не писали Скорее бузова в отпускАХ напилась и упала ,а теперь решили все это отнести к ледниковому Врут даже уже не задумываются ,такое ощущение ,что в команде бузовой одни дебилы или пишите ТОЛЬКО ДЛЯ малолеток, они верят
Гость901701
Пожаловаться Ответить
Ну вот это кому интересно кроме мамы бузовой?
Читать все комментарии

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Королева роскоши и гламура: красивая молодая вдова потрясла народ у гроба Градского

Глаз не отвести!

Шоу-бизнес

Страдающий тяжкой болезнью Зайцев бежит из России: Долго не мог решиться

Мужчина пошел на риск
Шоу-бизнес

Миллиард на куски: Стала известна судьба наследства Градского

Все просчитали

Шоу-бизнес

"Слезное покаяние": Панин гонит несчастного Билана пахать на заводе

Певец не вызвал сочувствия

Гороскоп

Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году

Здоровье

Стали известны округа Подмосковья с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу
Почти 33 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки
Россиянам посоветовали не выезжать за рубеж на Новый год из-за нового штамма коронавируса
Академик РАН сравнил "антиваксеров" с террористами

Спорт

Оголенная грудь и мини-шорты: Загитова покрасовалась на камеру
Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка

Регионы

В Долгопрудном мужчина убил брата гвоздодером
В Челябинске задержали пенсионера за убийство 33-летней давности
В горах Сочи фура сорвалась с обрыва
Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+