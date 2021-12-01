Мать сообщила о состоянии изувеченной Бузовой: Не думала, что настолько серьезно

Тогда PR-менеджер и друг дивы сообщил, что крайне обеспокоен тем, что с ней происходит. Оказалось, что после участия знаменитости в шоу "Ледниковый период" и некоторых других, у нее случилась серьезная травма руки. Позднее певица призналась, что никак не может восстановить конечность до конца. Она решила, что нужно лечь в больницу и довериться врачам.
Ольга Бузова сперва обосновалась в медицинском учреждении, но затем ей пришлось уехать на выходные, чтобы завершить съемки. Теперь исполнительница вернулась обратно, о чем сообщила своим поклонникам. Она смотрит сериал, питается вкусной едой и отдыхает. Подписчикам артистка рассказала, что постарается восстановиться как можно быстрее, чтобы снова радовать их многочисленными "историями".
Журналисты попросили маму теледивы прокомментировать ситуацию. Она отметила, что даже "не думала, что все настолько серьезно". По словам Ирины Бузовой, тот факт, что ее дочь не может двигать пальцами и сгибать руку, очень огорчил ее. Впервые она смогла визуально оценить происходящее лишь накануне.
Напомним, у Ольги Бузовой диагностировали защемление нерва. При этом поющая ведущая все еще думает о работе и не перестает рваться на съемки. Мама знаменитости подчеркнула, что она – человек крайне обязательный и подвести работодателей просто не может.