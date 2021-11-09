Лазарева засняли на отдыхе с Малиновским после слухов о разладе: Воссоединились?

В какой-то момент исполнитель сильно сблизился с Алексом Малиновским. Многие подозревали их в романе, но официальных подтверждений этой информации нет. Коллеги проводили много времени вместе, ездили отдыхать и активно снимались. В личных блогах оба артиста освещали совместные приключения.
Путешествия знаменитостей казались бесконечными, но недавно появились слухи об их разладе. Злые языки твердили, что они якобы могли быть парой, а затем что-то пошло не так. Другие же полагали, что друзей просто развела жизнь. Основным доказательством этого момента являлся тот факт, что Сергей Лазарев и Алекс Малиновский внезапно отписались друг от друга в "Инстаграме".
При этом такой способ взаимодействия с внимательными подписчиками является излюбленной уловкой звезд. Многие специально идут на это, чтобы публика забила тревогу и начала говорить. Теперь певцов внезапно снова засняли вместе.
На опубликованных в Сети кадрах Сергей Лазарев и Алекс Малиновский прогуливаются в Дубае. Судя по всему, коллеги решили провести отпуск вместе. При этом, если посмотреть их личные блоги, создается впечатление, что Алекс сейчас наслаждается теплом в Тайланде, а Сергей активно работает в столице нашей страны.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин