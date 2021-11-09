Орлова заговорила о конфликте со свекровью: Это нормально

Ведущая "Дома-2" активно ведет свой инстаграм-аккаунт и часто общается с подписчицами на темы взаимоотношений, иногда даже дает советы. Недавно речь зашла о конфликтах с мамой мужа. Ольга Орлова четко изложила свой подход к этому вопросу.
Блондинка считает, что к свекрови всегда нужно проявлять внимание и уважение. В понимании знаменитости свекровь – это прежде всего мама замечательного мужчины, который стал спутником жизни, поэтому она заслуживает всего самого лучшего. Что касается ссор со свекровью, то они бывают только у тех невесток, которые пытаются конкурировать и что-то доказывать – по мнению Орловой, делать это не стоит.
Подписчицы поинтересовались у звезды, как принять свекровь, которая хочет от мужа денег, которых в семье нет. В ответ ведущая "Дома-2" в Сторис заявила, мол, нет ничего плохого в том, что дети помогают своей маме. Тогда на Орлову посыпалось множество новых историй о том, что свекровь не хочет работать, а только ноет и требует помощи, но певица осталась непреклонна.
"Помогать пожилым родителям – это нормально!" – резюмировала звезда свою позицию в вопросе денежных конфликтов.
Сама Орлова оказывалась в статусе законной невестки лишь однажды, когда была замужем за Александром Кармановым. Ранее Ольга Орлова рассказывала о том, какие отношения связывают ее с бывшим мужем.
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