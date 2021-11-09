"Как реактивный самолет": почему Тарасов уже заговорил об еще одном ребенке

Совсем недавно Анастасия Костенко родила своему мужу Дмитрию Тарасову третьего ребенка. На свет появился долгожданный сын, которого назвали Алексеем.
Многие подписчики модели возмущаются, что супруг относится к ней потребительски. Брюнетка даже не успевает передохнуть между появлениями детей на свет, ведь она подряд родила троих детей. Особенно шокировало поклонников то, что пока жена спортсмена еще отходила в роддоме, тот уже начал шутить в сторис, что хочет еще одного наследника
"Я думаю, что Тарасов любит детей, потребительского отношения я тут не наблюдаю. Они совместимы друг с другом, поэтому царит здоровый климат в семье. Возможно, у Тарасова были в детстве комплексы психологические и сейчас он хочет наверстать упущенное и реализовать ту модель семьи, о которой он мечтал", – дала свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ольга Дандар.
Психолог убежден, что именно из-за этого у блондина такое неодолимое желание, чтобы в доме было много детского шума и смеха. К счастью, мечта звезды исполнилась. Бывший Ольги Бузовой наслаждается тем, что сейчас происходит в его жизни.
"Я уверена, что это травма из детства послужила такому рвению к детишкам. Он как реактивный самолет, который летит к цели. Но надо не забывать, что ошибки у всех бывают", – подытожил эксперт.
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