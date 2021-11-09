Домработница ворвалась в дом Пугачевой с бутылкой коньяка

Людмила Дороднова родилась в бедной семье. Детей было много, мама болела, а денег не хватало. Мечтая помочь семье, она рано устроилась на химический завод. В 1964 году она познакомилась с Тамарой Миансаровой, у них завязались дружеские отношения. Через некоторое время она уволилась с места работы и стала помогать артистке. Именно она позднее начала знакомить домработницу с коллегами.
К Алле Пугачевой женщина попала лишь к 1979 году. При этом инициатива исходила от самой Людмилы Дородновой. Она хотела поработать именно с Примадонной и своего со временем добилась. При этом о их первой встрече просто слагают легенды, так как домработница решила не приходить с пустыми руками.
Уже сейчас помощница знаменитостей смеется над своим поступком. Однако тогда она подумала и решила, что конфеты любят не все люди, а алкоголь всегда пригодится в хозяйстве. С этими мыслями Дороднова взяла с собой к Примадонне бутылку коньяка.
По словам домработницы Люси, Алла Пугачева до сих пор не может забыть эту встречу и везде рассказывает о ней. У помощницы Примадонны своих детей нет, но родными она считает Кристину Орбакайте, Филиппа Киркорова и Никиту Преснякова. Она отметила, что всегда готова помочь им.
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