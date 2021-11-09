"Максим, остановись!": народ высмеял перебравшего с косметикой для лица Галкина

Молодой муж Аллы Пугачевой признался своей аудитории, что для поддержания внутреннего и внешнего тонуса ему важно не только хорошо спать и проводить время с семьей, но и использовать качественные косметические средства для лица. В подтверждение своих слов Максим Галкин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором он мажет лицо толстым слоем крема.
Подписчики юмориста сразу восприняли его слова как рекламу. Шоумен часто соглашается на сотрудничество с различными брендами, вследствие чего регулярно мелькает на рекламных плакатах. Однако рекламу косметических средств многие посчитали перебором для мужа Примадонны. В комментариях Галкин получил изрядную порцию насмешек.
Фолловеры написали:
"Максим, остановись!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Макс ну вы из каждого утюга, банки, али экспресс, теперь крема", "Смешно", "Максим, ну что за женская реклама?! )) Вам не идет!", "Ну много рекламы,слишком, а раньше вообще не было его в рекламах".
Впрочем, некоторые поклонники все же не согласились с тем, что юморист перебрал с косметикой, и даже похвалили мужчину за умение ухаживать за собой.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Максим Галкин восхитил народ ягодками Аллы Пугачевой.
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