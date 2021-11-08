Раскрыты причины трагедии Киркорова: Отказал рабочий орган

Филипп Бедросович честно признался, что во время концерта вдруг понял, что не может никак управлять собственным голосом. Он указал, что прямо на сцене пережил паническую атаку. Артист сообщил, что страшный конфуз случился с ним впервые, и он просто не понимал, что с этим делать в моменте.
По словам поп-короля отечественной эстрады, всему виной пандемия и тот факт, что концертов сейчас стало гораздо меньше. Якобы два года без постоянных выступлений сказались на голосовом аппарате не лучшим образом. Теперь ситуацию прокомментировал врач.
Александр Горовой отметил, что дело вовсе не в "застое". Он указал, что рабочий орган мог отказать из-за чрезмерной нагрузки на связки. По словам специалиста, если Филипп Киркоров много разговаривал или пел перед выходом на сцену, то все могло привести именно к подобному плачевному результату.
Высказал медицинский работник и вторую версию происходящего. Он указал, что трагедию могло спровоцировать и воспалительное заболевание. На тонус связок влияет не только уровень влажности воздуха, но и прием горячей или острой пищи. Известно, что скоро Филипп Бедросович снова должен будет выйти на сцену по случаю юбилея. Сейчас он пытается восстановить голос.
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