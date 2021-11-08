Вскрылись причины развода Кончаловского

Второй по счету супругой великого кинематографиста стала заслуженная артистка РСФСР Наталья Аринбасарова – пара пробыла в браке пять лет и произвела на свет сына Егора, который впоследствии тоже стал известным кинорежиссером. Позже этот брачный союз распался. А недавно актриса стала гостьей программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1" и откровенно рассказала о причинах развода с Андреем Кончаловским.
Актриса и режиссер, как это часто бывает, познакомились на съемках. Она тогда была совсем юной, он на девять лет старше и уже женат, однако это не помешало началу нового головокружительного романа.
Со временем пара стала жить вместе, и Аринбасарова поняла, как тяжело находиться рядом с талантливым человеком, который полностью погружен в свою работу и, к тому же, очень требователен в быту. Например, актриса до сих пор помнит, как ей постоянно приходилось руками чистить два килограмма яблок для мусса, который ее избранник просил каждый день.
Несмотря на появление ребенка, отношения супругов постепенно разрушались, взаимопонимания становилось все меньше, и Аринбасарова решила развестись, чтобы в будущем не стать жертвой измены мужа.
"Все стало рушиться," – раскрыла актриса причины развода.
Женщина понимала, что ее избранник не посмеет оставить ее с ребенком на руках, поэтому решила уйти от него сама.
Напомним, что сейчас кинематографист состоит в пятом по счету браке – с телеведущей Юлией Высоцкой. Супруги вместе уже более 20 лет. Ранее Юлия Высоцкая признавалась, что и она как-то подумывала о разводе, но им с Андреем Кончаловским удалось урегулировать все разногласия.
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