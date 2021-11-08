Возмущенная Собчак крупно подставила Бузову: Лицемерие и трусость

На этот факт не могла не обратить внимание Ксения Собчак. Она крайне возмущена тем фактом, что сегодня некоторым сходят с рук поступки, за которые другие отбывают серьезные наказания. "Морализаторство и ханжество", – возмутилась журналистка. Она обратилась к публике.
Знаменитость вспомнила, что Наталию Орейро в начале 2000-х не только не критиковали за фото в лифчике на фоне храма, но и восхищались ее формами. Упомянула она и тот факт, что Ольга Бузова снималась обнаженной на фоне собора в Волгограде. Многие отметили, что подобным высказыванием журналистка могла крупно подставить поющую ведущую. Якобы после такого яркого сравнения на событие могут обратить внимание, а затем и наказать теледиву.
Ксения Собчак указала, что 2021 год – это якобы год, когда все пытаются поставить на место "простых русских девчонок" за якобы непристойные снимки в якобы неподходящих местах. Она сообщила, что двойные стандарты нашего времени – то, с чем она просто не может смириться.
Вспомнила знаменитость не только ситуацию с Ольгой Бузовой, но и с Моргенштерном. Она отметила, что Антон Красовский, который раскритиковал исполнителя, в 2017 году сказал фразу крайне схожую по смыслу с его высказыванием во время интервью. "Все нормально с трусостью и лицемерием?" – возмутилась журналистка.
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