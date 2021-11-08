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Шоу-бизнес
Возмущенная Собчак крупно подставила Бузову: Лицемерие и трусость

Возмущенная Собчак крупно подставила Бузову: Лицемерие и трусость

Прошлым летом Ольга Бузова поделилась откровенным фото на фоне собора. Недавно модель Ксения Дамова выложила снимок на фоне Кремля, обнажив ягодицы. За это ее арестовали на 14 дней, поющая ведущая же осталась безнаказанной.
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На этот факт не могла не обратить внимание Ксения Собчак. Она крайне возмущена тем фактом, что сегодня некоторым сходят с рук поступки, за которые другие отбывают серьезные наказания. "Морализаторство и ханжество", – возмутилась журналистка. Она обратилась к публике.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Знаменитость вспомнила, что Наталию Орейро в начале 2000-х не только не критиковали за фото в лифчике на фоне храма, но и восхищались ее формами. Упомянула она и тот факт, что Ольга Бузова снималась обнаженной на фоне собора в Волгограде. Многие отметили, что подобным высказыванием журналистка могла крупно подставить поющую ведущую. Якобы после такого яркого сравнения на событие могут обратить внимание, а затем и наказать теледиву.

Ксения Собчак указала, что 2021 год – это якобы год, когда все пытаются поставить на место "простых русских девчонок" за якобы непристойные снимки в якобы неподходящих местах. Она сообщила, что двойные стандарты нашего времени – то, с чем она просто не может смириться.

Вспомнила знаменитость не только ситуацию с Ольгой Бузовой, но и с Моргенштерном. Она отметила, что Антон Красовский, который раскритиковал исполнителя, в 2017 году сказал фразу крайне схожую по смыслу с его высказыванием во время интервью. "Все нормально с трусостью и лицемерием?" – возмутилась журналистка.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 8 ноября 2021, 11:55 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

комментарии

Ответить:

Гость887223
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МЫ
ты опять пьяная пишешь пугачева
поганый рот у тебя,завистливое быдло
...
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бузовой все сходит с её поганых рук и более отаратительной пасти, это помойка , что угодно может сказать,ей ничего не сделали за "блокадницу" ,эти постоянные наглые голые фото по всему интернету ,эти раздвинутые ноги перед малолетками ,её отвратное облизывание флейты и микрофона,что научилась в притоне обслуживая клиентов , теперь хамство продолжается голая на фоне храма Надо начинать прежде с пиар директора и всего гадюшника ,что вытащили проститутку из притона и теперь руководят тварью,как им надо А у этой убогой хватает только на разврат и пошлятину, да ещё выпить
ОН
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...
<цензура> бузовой все сходит с её поганых рук и более отаратительной пасти, это помойка , что угодно может сказать,ей ничего не сделали за "блокадницу" ,эти постоянные наглые голые фото по всему интернету ,эти раздвинутые ноги перед малолетками ,её отвратное облизывание флейты и мкрофона,что научилась в притоне обслуживая клиентов , теперь хамство продолжается голая на фоне храма Надо начинать прежде с пиар директора и всего гадюшника ,что вытащили проститутку из притона и теперь руководят тварью,как им надо А у этой убогой хватает только на разврат и пошлятину
Не хочу сегодня брать грех на душу. Почему бы вам просто не пойти поиграть с чем—нибудь ядовитым…
Гость893997
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Две шаболды недобитые!Бандюги!
Гость887931
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Она продукт своего времени,выполняет задачи управляющих..Собчак ещё хуже.
...
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<цензура> бузовой все сходит с её поганых рук и более отаратительной пасти, это помойка , что угодно может сказать,ей ничего не сделали за "блокадницу" ,эти постоянные наглые голые фото по всему интернету ,эти раздвинутые ноги перед малолетками ,её отвратное облизывание флейты и мкрофона,что научилась в притоне обслуживая клиентов , теперь хамство продолжается голая на фоне храма Надо начинать прежде с пиар директора и всего гадюшника ,что вытащили проститутку из притона и теперь руководят тварью,как им надо А у этой убогой хватает только на разврат и пошлятину
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