Возмущенная Собчак крупно подставила Бузову: Лицемерие и трусость

Прошлым летом Ольга Бузова поделилась откровенным фото на фоне собора. Недавно модель Ксения Дамова выложила снимок на фоне Кремля, обнажив ягодицы. За это ее арестовали на 14 дней, поющая ведущая же осталась безнаказанной.

прочитано 1940 раз