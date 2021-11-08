Лолита влепила смачную пощечину Цекало: Не помню, с кем и что было

При этом оба артиста периодически вспоминают друг о друге. В эфире популярного шоу "Суперстар!" певица вспомнила о былом. В начале 90-х каждая песня дуэта моментально становилась хитом, но вместе с разладом в отношениях пришел конец и их совместному творчеству. Выступать вместе они уже не смогли, но оба стали успешными и сольно.
Лолита Милявская не стесняется говорить о бывшем супруге и совершенно не переживает о том, как он отреагирует на противоречивые тезисы. В новом выпуске программы знаменитость отметила, что есть один период, который она плохо помнит. По словам звезды, именно момент, когда возник дуэт "Академия", исчез из ее памяти.
Артистка указала, что о ситуации ей не перестает напоминать "Википедия". Улыбающаяся Лолита подчеркнула, что совершенно "не помнит, с кем и что было", но в Сети ей все время попадаются различные ностальгические послания. Она указала, что в тот период у нее был "маленький и толстенький мужик", очевидно имея в виду Александра Цекало.
Подобная характеристика шоумена крайне рассмешила зрителей. На этом Лолита Милявская не завершила свой монолог. Она вспомнила, что в то время им для раскрутки невероятно нужны были эфиры, а потому дуэт появлялся везде, куда его приглашали.
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