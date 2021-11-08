Эрнст публично разнес создателей шоу "Игра" после гей-скандала: Ворованная программа

Недавно на телеканале "ТНТ" вышло новое шоу "Игра". Отзывы оказались крайне спорными, но многие выступили против нового формата.

Среди активных противников оказался и Александр Масляков. Он подчеркнул, что создатели просто украли формат КВН, а теперь хотят выдать его за нечто новое и креативное. Ведущий указал, что никто даже не попытался что-то видоизменить, а теперь обещают за участие большие деньги.

Особенно Александра Васильевича возмутил тот факт, что победитель передачи получит 30 миллионов рублей. Он подчеркнул, что подобное решение является "аморальным" по отношению к людям, которые долгие годы боролись за право стать частью игры. Ведущий указал, что КВН и подобные ставки несовместимы. Его позицию поддержал и Константин Эрнст.

Во время Кубка мэра Москвы в этом году речь шла не только о привычной игре. Несмотря на то, что "Первый канал" долгое время держался в стороне и не комментировал ситуацию даже тогда, когда это сделали все, генеральный директор все-таки прервал молчание. Перед тем, как объявить оценки, он произнес достаточно ироничную фразу.

По словам Константина Эрнста, победа и поражение не имеют ведущего значения, так как главное – процесс. Он указал, что верит и надеется: команды продолжат играть в "настоящую игру", а "ворованная" окажется неинтересной для них. Ни одного названия во время монолога произнесено не было, но это оказалось вовсе не нужным, чтобы каждый присутствующий сделал вывод.