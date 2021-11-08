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Шоу-бизнес
Эрнст публично разнес создателей шоу "Игра" после гей-скандала: Ворованная программа

Эрнст публично разнес создателей шоу "Игра" после гей-скандала: Ворованная программа

Недавно на телеканале "ТНТ" вышло новое шоу "Игра". Отзывы оказались крайне спорными, но многие выступили против нового формата.
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Среди активных противников оказался и Александр Масляков. Он подчеркнул, что создатели просто украли формат КВН, а теперь хотят выдать его за нечто новое и креативное. Ведущий указал, что никто даже не попытался что-то видоизменить, а теперь обещают за участие большие деньги.

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Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

Особенно Александра Васильевича возмутил тот факт, что победитель передачи получит 30 миллионов рублей. Он подчеркнул, что подобное решение является "аморальным" по отношению к людям, которые долгие годы боролись за право стать частью игры. Ведущий указал, что КВН и подобные ставки несовместимы. Его позицию поддержал и Константин Эрнст.

Во время Кубка мэра Москвы в этом году речь шла не только о привычной игре. Несмотря на то, что "Первый канал" долгое время держался в стороне и не комментировал ситуацию даже тогда, когда это сделали все, генеральный директор все-таки прервал молчание. Перед тем, как объявить оценки, он произнес достаточно ироничную фразу.

По словам Константина Эрнста, победа и поражение не имеют ведущего значения, так как главное – процесс. Он указал, что верит и надеется: команды продолжат играть в "настоящую игру", а "ворованная" окажется неинтересной для них. Ни одного названия во время монолога произнесено не было, но это оказалось вовсе не нужным, чтобы каждый присутствующий сделал вывод.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 ноября 2021, 09:33 Источник: Сайт КВН ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость889704
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Гость894474
Игра - хорошая передача ! КВН - плохая , хотя раньше была весёлая и интересная передача. Масляков и Эрнст долю захотели ! Ни как не нажрутся )))
Насчёт Игры не знаю,вроде смотришь,-та же"Поехавшая-Клоунада"что и в КВН?!!!
Да и вообще они нафиг не нужны эти КВН,Камеди-Клабы и прочие Фрико-Шоу!
Вон Форт-Боярд другое дело,и интересно и действительно смешно!!!)
Гость894474
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Игра - хорошая передача ! КВН - плохая , хотя раньше была весёлая и интересная передача. Масляков и Эрнст долю захотели ! Ни как не нажрутся )))
Сергей.
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А что,у Эрнста на 1-м канале все передачки прямо-таки идеальные? Молчал бы уж. В своём глазу бревна не видит,а всё туда же,критиковать...
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