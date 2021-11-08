"Не должна ни копейки": Успенской разрешили не платить алчному автору за хит "По полюшку"

В последнее время много пишут о конфликте певицы Любови Успенской с автором песни "По полюшку" Натальей Лапиной. Но известный музыкальный продюсер Денис Соколов уверен, что вся эта история раздута прессой, а никакого конфликта не было и в помине.

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