"Не должна ни копейки": Успенской разрешили не платить алчному автору за хит "По полюшку"

"Я глубоко погружен в эту тему, у меня есть этот самый договор, я его вычитывал и даже сам его правил для дальнейшего использования по приобретению у автора других композиций для других артистов, – рассказал Денис. – Я много общался с автором, прекрасно осведомлен об отношении артиста к песне и к автору поэтому, поэтому и позволяю себе прокомментировать".
"Конфликт этот исключительно медийный, раскручивается в СМИ ради шума и рейтинга на кликбейтных словах, – убежден Соколов. – Но, к сожалению, артисту незаслуженно достается доза хейта. У Любови Успенской форма договора, предложенная самой Натальей Лапиной. Более того, по невниманию прошлого менеджера артиста, у Любови Успенской, как у исполнителя, даже чуть меньше прав, чем нужно. Тем не менее, этот объем позволяет исполнять песню, крутить ее на радио, ТВ и собирать часть дохода с цифровых музыкальных сервисов, не нарушая ничьих прав".
Как пояснил продюсер, недопонимание возникло именно потому, что автор композиции не видит грани между правами авторскими и смежными. "У Любови Успенской – права на фонограмму, это позволяет исполнять и получать доход за песню именно в таком виде, в котором ее исполняет Любовь Успенская, – говорит Соколов. – Другие версии песни – в исполнении самой Натальи Лапиной или в исполнении артистов караоке и кавер-бэндов – Любовь Успенская не контролирует".
"Право исполнять песню куплено Любовью Успенской у Натальи Лапиной за достаточно большую сумму, – говорит Соколов. – Но Наталья Лапина может и сама исполнять эту песню везде и в своей версии, чтобы собирать деньги за смежные и авторские права".
Соколов добавил у себя на странице в социальных сетях, что скоро "по этой теме будет открытое письмо Любови Успенской к СМИ и музыкальной индустрии". "Люба вообще Лапиной ни копейки не должна, наоборот, сделала столько рекламы ей, что любому автору – за счастье" – заключил эксперт.
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