Хит Успенской "По полюшку" в новогоднем "огоньке" перед боем Курантов исполнит Кравец

Когда в 2020-м в репертуаре Любови Успенской появилась песня "По полюшку", которую певица посвятила своей дочери Татьяне Плаксиной, сразу стало понятно, что это суперхит. Правда, тогда никто и подумать не мог, каким грандиозным скандалом все обернется.

Автор песни, актриса советского кино Наталья Лапина заявила, что не получила обещанных певицей гонораров. Ей должны были перечислять деньги за каждое исполнение песни, выпуск ее на любых носителях и скачивание на цифровых платформах. Но даже отчетов о том, где и когда прозвучала песня, Лапина не увидела. В итоге она забрала у Успенской право на исполнение хита.

Теперь за песню "По полюшку" может развернуться настоящая война среди звезд. Была вероятность, что композицию возьмет себе Ирина Аллегрова, которая, как говорят, должна была ее петь изначально, а Успенская, что называется, перебила.

Но, скорее всего, теперь "По полюшку" будет в репертуаре актрисы и певицы Алены Кравец. "Я решила за 20 тысяч долларов купить у Лапиной права на эту песню, – сообщила она "Дни.ру". – И уже в ближайшее время планирую приступить к записи в студии. Но сделаю новую аранжировку. Добавлю тут драйвовости и рока".

А в ноябре Кравец с этой композицией должна стать героиней одного из новогодних "огоньков". "Продюсеры мне сказали, что изначально туда хотели пригласить Успенскую, но если песню буду петь я, то перед боем Курантов и выступлением Президента могут показать мой номер", – объяснила Кравец.

Поскольку дело это очень серьезное и ответственное, то уже сегодня Алена думает, в каком образе предстать на экране. "Я решила заказать платье у лучшего звездного дизайнера страны Аники Керимовой, – призналась Кравец. – Она идеально чувствует женщину – выбирает идеальный крой и ткани. И даже двух миллионов рублей на платье не пожалею!"