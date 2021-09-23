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Шоу-бизнес
Хит Успенской "По полюшку" в новогоднем "огоньке" перед боем Курантов исполнит Кравец

Хит Успенской "По полюшку" в новогоднем "огоньке" перед боем Курантов исполнит Кравец

Когда в 2020-м в репертуаре Любови Успенской появилась песня "По полюшку", которую певица посвятила своей дочери Татьяне Плаксиной, сразу стало понятно, что это суперхит. Правда, тогда никто и подумать не мог, каким грандиозным скандалом все обернется.

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Автор песни, актриса советского кино Наталья Лапина заявила, что не получила обещанных певицей гонораров. Ей должны были перечислять деньги за каждое исполнение песни, выпуск ее на любых носителях и скачивание на цифровых платформах. Но даже отчетов о том, где и когда прозвучала песня, Лапина не увидела. В итоге она забрала у Успенской право на исполнение хита.

Теперь за песню "По полюшку" может развернуться настоящая война среди звезд. Была вероятность, что композицию возьмет себе Ирина Аллегрова, которая, как говорят, должна была ее петь изначально, а Успенская, что называется, перебила.

Но, скорее всего, теперь "По полюшку" будет в репертуаре актрисы и певицы Алены Кравец. "Я решила за 20 тысяч долларов купить у Лапиной права на эту песню, – сообщила она "Дни.ру". – И уже в ближайшее время планирую приступить к записи в студии. Но сделаю новую аранжировку. Добавлю тут драйвовости и рока".

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Публикация от Alena Kravets (@kravetsalena)


А в ноябре Кравец с этой композицией должна стать героиней одного из новогодних "огоньков". "Продюсеры мне сказали, что изначально туда хотели пригласить Успенскую, но если песню буду петь я, то перед боем Курантов и выступлением Президента могут показать мой номер", – объяснила Кравец.

Поскольку дело это очень серьезное и ответственное, то уже сегодня Алена думает, в каком образе предстать на экране. "Я решила заказать платье у лучшего звездного дизайнера страны Аники Керимовой, – призналась Кравец. – Она идеально чувствует женщину – выбирает идеальный крой и ткани. И даже двух миллионов рублей на платье не пожалею!"

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 09:10
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комментарии

Ответить:

Dr.Albanchenko
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Певица и актриса Алёна Кравец! Зачем вы издеваетесь над пожилой, не совсем здоровой женщиной, страдающей раздвоением личности. Её спасать нужно, а вы её топчите ногами и забрасываете больную-камнями. Вы пишете, что она певица и актриса? Она же в это верит ! Где поёт и у каких режиссёров снимается- это неважно. Главное верить в чушь, которую про тебя пишут. Институт имени Сербского, безвозмездно, смог бы помочь этой женщине.
Гость857433
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Безмозглая Кравец...певица??? Оборжаться над этой матреной.Шатается по всяким шоу эта клуня уже не знает как себя попиарить.
1

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