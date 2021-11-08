Обвинившая подругу в воровстве Федосеева-Шукшина готовит план мести

Артистка сообщила о краже несколько дней назад, она точно знает, кто присвоил себе ее деньги. Помощница и подруга Лидии Николаевны Татьяна Парамонова прошла со звездой через многое за 20 лет дружбы. Однако все меняется. В краже Федосеева-Шукшина обвинила именно Татьяну.
Все началось с того, что артистка попросила помощницу снять 20 тысяч с банковской карты. Позже со счета списало 50 тысяч, а в руки Лидии Николаевны попали только необходимые ей 20. Куда делась остальная сумма Парамонова не говорит. Естественно, Федосеева-Шукшина сразу сделала вывод, что подруга присвоила деньги.
Скандал даже вынесли на телевидение, но даже там Татьяна не дала никаких комментариев. Журналисты программы "Пусть говорят" спросили, снимала ли она деньги, а в ответ последовала тишина. Артистка считает это неоспоримым доказательством.
Ситуация сильно подкосила Лидию Николаевну, все-таки она была дружна с Татьяной 20 лет. Однако она четко дала понять, что предательство она не прощает и последуют ответные действия. "Такое прощается, но не забывается", – загадочно намекнула артистка на возможный план мести.
Федосеева-Шукшина добавила, что с радостью дала бы эти деньги Парамоновой, если бы та попросила. Но предательство для нее неприемлемо. Адвокаты и родственники советуют артистке обратить в правоохранительные органы.
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