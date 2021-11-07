Сдавшаяся Бурковскому Пересильд призналась в ошибке

Актриса Юлия Пересильд недавно совершила исторический полет в космос на съемки художественного фильма. После этого она взяла тайм-аут и отправилась восстанавливать силы с семьей к морю.
Пересильд рассказывала, что отправиться в отпуск ее уговорил коллега по актерскому цеху Андрей Бурковский.
Звезды выбрала местом для отпуска Мальдивы. В своем "Инстаграм" Юлия Пересильд публикует яркие кадры, которые подписывает философски.
На Мальдивах сейчас не сезон, поэтому Пересильд часто предстает на фоне пасмурного неба и с растрепанными ветром волосами.
На одной из новых фото она предстала в синем раздельном купальнике и в солнечных очках. В тексте публикации актриса призналась, что редко дает себе передышки, и это неправильно.
"Почему я так редко позволяю себе отдыхать? Это ошибка", – написала актриса в своем блоге.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что блогер и журналист Стас Садальский усомнился в том, что Пересильд действительно летала в космос. Он заявил, что кадры, на которых звезды летят на шаттле, а затем работают на МКС, якобы сняты в павильоне.
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