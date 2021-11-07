Оплеванная Бузова требует деньги с МХАТа: Буду решать с адвокатом

Скандал между руководством театра и Ольгой Бузовой набирает обороты.

Недавно МХАТ отменил постановку "Чудесный грузин", в которой задействована ведущая. Это событие стало получило чуть ли не больший резонанс, чем сам спектакль. Руководство сообщило Ольге об увольнении по смс. Сама артистка уверена, что с ней поступили крайне некрасиво, буквально прилюдно оплевали.

Ситуация осложнилось еще и тем, что руководство отказалось платить Бузовой гонорар. Естественно, такое положение дел звезду не устроило, так как она против любых нарушений закона. Ольга не собирается оставлять эту ситуацию нерешенной. "Буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом", – заявила экс-ведущая "ДОМа-2".

Стоит отметить, что Бузову крайне задевает подход руководства театра к работе. Когда худрук отправит ей то самое смс об увольнении, он назвал процесс "просто бизнесом". Ольга негодует до сих пор, так как считает театр искусством, а материальные вопросы, по ее мнению, должны оставаться на втором плане.