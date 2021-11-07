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Шоу-бизнес
Оплеванная Бузова требует деньги с МХАТа: Буду решать с адвокатом

Оплеванная Бузова требует деньги с МХАТа: Буду решать с адвокатом

Скандал между руководством театра и Ольгой Бузовой набирает обороты.
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Недавно МХАТ отменил постановку "Чудесный грузин", в которой задействована ведущая. Это событие стало получило чуть ли не больший резонанс, чем сам спектакль. Руководство сообщило Ольге об увольнении по смс. Сама артистка уверена, что с ней поступили крайне некрасиво, буквально прилюдно оплевали.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ситуация осложнилось еще и тем, что руководство отказалось платить Бузовой гонорар. Естественно, такое положение дел звезду не устроило, так как она против любых нарушений закона. Ольга не собирается оставлять эту ситуацию нерешенной. "Буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом", – заявила экс-ведущая "ДОМа-2".

Стоит отметить, что Бузову крайне задевает подход руководства театра к работе. Когда худрук отправит ей то самое смс об увольнении, он назвал процесс "просто бизнесом". Ольга негодует до сих пор, так как считает театр искусством, а материальные вопросы, по ее мнению, должны оставаться на втором плане.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
7 ноября 2021, 10:46 Источник: "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость895633
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...
За её убогое присутствие на сцене надо платить театру ,скорее прикинул, хапуга кукловод,что много потратил на проплаченных зрителей для аншлага , все билеты,что были не проданы ,исчезли из касс, очень странным путем,устроив на этом ажиотаж с продажей билетов с огромной наценкой ,теперь надо жадной жабе и с театра содрать Но хоть теперь никто не пожелает ,с такими базарными людишками, связываться и мы наконец никогда не увидим, это бездарно-безголосое существо не на одной сцене
Самые жирные тараканы у тебя
Гость894824
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...
За её убогое присутствие на сцене надо платить театру ,скорее прикинул, хапуга кукловод,что много потратил на проплаченных зрителей для аншлага , все билеты,что были не проданы ,исчезли из касс, очень странным путем,устроив на этом ажиотаж с продажей билетов с огромной наценкой ,теперь надо жадной жабе и с театра содрать Но хоть теперь никто не пожелает ,с такими базарными людишками, связываться и мы наконец никогда не увидим, это бездарно-безголосое существо не на одной сцене
Купи себе мелок и погрызи.
Гость894824
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...
За её убогое присутствие на сцене надо платить театру ,скорее прикинул, хапуга кукловод,что много потратил на проплаченных зрителей для аншлага , все билеты,что были не проданы ,исчезли из касс, очень странным путем,устроив на этом ажиотаж с продажей билетов с огромной наценкой ,теперь надо жадной жабе и с театра содрать Но хоть теперь никто не пожелает ,с такими базарными людишками, связываться и мы наконец никогда не увидим, это бездарно-безголосое существо не на одной сцене
Обратите внимание — плинтус. И запомните, это именно ваш уровень.
...
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Гость894413
Никто же промахнулся..Сказано вами: "Дохода, от этой дебилки уже не будет" Это - идеология бандерши. От этого не отмыться, это с вами навсегда. И веры вам быть не может.. Что и требовалось доказать. .
И неважно, ,вы ненавистник по убеждению, или проплаченный пачкун, - все тексты Ваши и товарок по несчастью - клоны одного и того же бреда.
С проплаченными людишками это к бузовой ,только она может нанять кого то писать ,защищать убогую ,а так у неё нет никого,, заступиться за неё некому потому что фанаты сопливые малолетки ,они как и дура связать двух слов не смогут, ,а подписчиков становится все меньше их и так почти не было все накрутка ,а сейчас теряет эта бестолковая интерес к себе ,а чем может прилечь ,тупость,пошлятина от неё не притягивает,а отталкивает
...
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За её убогое присутствие на сцене надо платить театру ,скорее прикинул, хапуга кукловод,что много потратил на проплаченных зрителей для аншлага , все билеты,что были не проданы ,исчезли из касс, очень странным путем,устроив на этом ажиотаж с продажей билетов с огромной наценкой ,теперь надо жадной жабе и с театра содрать Но хоть теперь никто не пожелает ,с такими базарными людишками, связываться и мы наконец никогда не увидим, это бездарно-безголосое существо не на одной сцене
Гость894413
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...
Дубина ,промахнулся ,это пишу не я ,но честно писала и я тоже ,Появились люди и их огромное количество,что хотят донести правду про гадюшник бузовский ,достали твари ,что свою проститутку бездарную суют везде ,такое ощущение ,что эти хапуги не знают,не читают,не понимают, тварюгу ненавидят и дохода от этой дебилки уже не будет ,куда тварь не проталкивай за какие деньги ,её нормально воспринимать не будут ,заинтересовать бездарно-безголосое существо может только сопливых прыщавых малолеток ,но они вырастут и пойму,тетя дрянь ,а ведь тетя стареет не будет интересовать эта проститутка никог
Никто же промахнулся..Сказано вами: "Дохода, от этой дебилки уже не будет" Это - идеология бандерши. От этого не отмыться, это с вами навсегда. И веры вам быть не может.. Что и требовалось доказать. .
И неважно, ,вы ненавистник по убеждению, или проплаченный пачкун, - все тексты Ваши и товарок по несчастью - клоны одного и того же бреда.
ОН
Пожаловаться Ответить
...
За её убогое присутствие на сцене надо платить театру ,скорее прикинул, хапуга кукловод,что много потратил на проплаченных зрителей для аншлага , все билеты,что были не проданы ,исчезли из касс, очень странным путем,устроив на этом ажиотаж с продажей билетов с огромной наценкой ,теперь надо жадной жабе и с театра содрать Но хоть теперь никто не пожелает ,с такими базарными людишками, связываться и мы наконец никогда не увидим, это бездарно-безголосое существо не на одной сцене
кусок идиота;..
ОН
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...
За её убогое присутствие на сцене надо платить театру ,скорее прикинул, хапуга кукловод,что много потратил на проплаченных зрителей для аншлага , все билеты,что были не проданы ,исчезли из касс, очень странным путем,устроив на этом ажиотаж с продажей билетов с огромной наценкой ,теперь надо жадной жабе и с театра содрать Но хоть теперь никто не пожелает ,с такими базарными людишками, связываться и мы наконец никогда не увидим, это бездарно-безголосое существо не на одной сцене
гудрон жёваный;.
ОН
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...
Конечно про деньги это идея ,напор от жадного,жирного кукловода ,он удавится если сотку ему не отдадут , а как про суд появились слова, так это точно он ,что стольник отсудил за то ,что песни от этого безголосого существа бузовой звучали в каком то общественном месте , так было ,когда страшная бузова появилась на этикетке с вином ,там тоже были споры через суд любит эта мерзость судиться ,но когда <цензура> бузова попалась с розыгрышем машины и явно вела мошеннические дела, на этом ,получив незаконно деньги ,так сразу сделали вливание кому надо ,а дело уже было в суде ,вытащили шваль
Сдуйся и не выкрикивай
...
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Гость894413
Опять эта полупомешанная на "10-ти лямах". Ну выгнал тебя медиа-холдинг, что поделаешь - отставные бандерши никому не нужны . И бездарна, и безголоса,, и тупа, и назойлива, как известная муха, Все что строчите здесь - примерьте на себя - легче станет,
Дубина ,промахнулся ,это пишу не я ,но честно писала и я тоже ,Появились люди и их огромное количество,что хотят донести правду про гадюшник бузовский ,достали твари ,что свою проститутку бездарную суют везде ,такое ощущение ,что эти хапуги не знают,не читают,не понимают, тварюгу ненавидят и дохода от этой дебилки уже не будет ,куда тварь не проталкивай за какие деньги ,её нормально воспринимать не будут ,заинтересовать бездарно-безголосое существо может только сопливых прыщавых малолеток ,но они вырастут и пойму,тетя дрянь ,а ведь тетя стареет не будет интересовать эта проститутка никог
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