Изгнанная из МХАТа Бузова появилась на пороге другого театра

Недавно МХАТ убрал из репертуара резонансный спектакль "Известный грузин", в котором играла "поющая ведущая". Событие стало практически таким же резонансным, как и сама постановка. Народ разделился на два лагеря – одни рады, что руководство театра наконец приняло такое решение, другие же считали спектакль смелым.
Сама изгнанная Ольга обиделась на МХАТ и даже пожелала им плохих продаж на все спектакли, выложив "сторис"на свою двадцатимиллионную аудиторию. Однако Бузова решила не оставлять театральную сцену и на днях появилась в Пушкинском театре. Правда уже в качестве зрителя, ее пригласили на премьеру постановки по пьесе Чехова " Чайка" .
Спектакль Ольге понравился, она даже поделилась впечатлениями с подписчиками и посоветовала им тоже посмотреть новое прочтение легендарного произведения. По словам ведущей, постановка оставила "приятное послевкусие" .
Ранее стало известно, что мама Ольги Бузовой заболела коронавирусом. Но звездная дочь не осталась с родительницей и поехала в Париж. Болезнь у Ирины протекает в легкой форме, так как накануне она сделала прививку. Кстати, мать Ольги публично вступилась за дочь после отмены "Чудесного грузина". Она считает, что ведущую уволили с несоблюдением трудового кодекса.
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