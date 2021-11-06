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Шоу-бизнес
"Красиво похоронили!": Элитную могилу Вайкуле на кладбище украсили сердечками

"Красиво похоронили!": Элитную могилу Вайкуле на кладбище украсили сердечками

Необычный погост требует арендную плату. Лайма Вайкуле получила лучшее.
прочитано 557 раз

Смерть любимого питомца всегда отзывается болью в сердце. Когда умерла собака Лаймы Вайкуле, певица была не только огорчена, но и растеряна. Артистка не знала, как можно похоронить тело. Однако звезде повезло: она узнала о специальном кладбище в Латвии, где покоятся домашние животные, и приобрела место. В настоящее время элитную могилу, которая принадлежит Лайме Вайкуле, украшает скульптура французского бульдога с медальонами в виде сердечек.

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 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

"Мы ее так красиво похоронили!", — цитирует "Экспресс газета" высказывание звезды о собаке. В то время услуги специального кладбища пришлись знаменитости по душе, так что теперь на нем покоятся сразу несколько ее четвероногих друзей.

Известно, что использование преимуществ погоста требует вложений. За такое привилегированное место, как приобрела Лайма Вайкуле, арендаторы платят от 200 евро за отчетный период.

На масштабном погосте им предлагают провести ритуальные обряды, продают предметы для траурной церемонии, помогают поддерживать захоронения в приличном виде. Церемония похорон, кремация, гробы, памятники, уход за могилой, замена цветов — все это можно заказать.

Лайма Вайкуле обожает собак породы французский бульдог. На своих живых питомцев она не жалеет денег. Когда требуется, звезда оплачивает им операции в престижных клиниках Европы.


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Лайма Вайкуле. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 6 ноября 2021, 11:56 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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