Малахов сделал признание об общем ребенке с матерью-кукушкой Собчак: Уже школьник

Шоумен показал архивные кадры в день рождения Ксении Собчак.

Накануне, 5 ноября, телеведущая Ксения Собчак отмечала 40-летие. Необычное поздравление журналистка получила от коллеги по цеху Андрея Малахова.

В личном инстаграм-аккаунте Малахов отметил, что за годы его дружбы с Собчак бывало всякое. Между тем мало кто знает, что с теледивой его связывает общий малыш. Андрей показал архивное видео, на кадрах которого он и Ксения неумело заботятся о крохе.

Стоит отметить, что опубликованный Малаховым ролик – это фрагмент телешоу "Ребенок-робот". Проект выходил на экраны с 2006 по 2007 год. В рамках программы знаменитости, объединившись в пары, воспитывали капризную роботизированную куклу Макса. Искусственный грудничок вел себя как настоящий младенец: плакал, ел, спал и пачкал подгузники.

Для Малахова и Собчак это был первый опыт родительства. Андрей с поставленными задачами справлялся отлично, между тем Ксения показала себя не с лучшей стороны. Шоумен даже назвал коллегу матерью-кукушкой. Однажды теледива бросила Малахова один на один с крохой на много часов. Вернулась Собчак к условным мужу и ребенку среди ночи изрядно выпивши.

Сегодня, вспоминая участие в программе "Ребенок-робот", Малахов с облегчением отмечает, что с годами он и его коллега значительно улучшили свои родительские навыки. Общаясь с подписчиками в комментариях, Андрей добавил, что его с Ксенией сын уже должен ходить в школу.

Напомним, сегодня Ксения Собчак воспитывает пятилетнего сына Платона, которого родила в браке с актером Максимом Виторганом. Для единственного чада теледива старается быть идеальной мамой. Андрей Малахов, в свою очередь, растит сына Александра, который 16 ноября отметит четвертый день рождения. Наследника шоумену подарила издатель Наталья Шкулева.