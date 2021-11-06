Многодетная Костенко шокировала народ животом после родов

Неделю назад модель и футболист снова стали родителями. 27-летняя Анастасия Костенко подарила возлюбленному сына, которого пара нарекла Алексеем.
Модель решила пообщаться с подписчиками в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Знаменитость спросили, сколько она прибавила в весе, нося под сердцем третьего малыша. Анастасия Костенко честно призналась, что пополнела на десять килограммов. При этом она отметила, что боялась большего прибавления в весе, поэтому сейчас рада тому, как выглядит ее фигура после родов.
При этом жена спортсмена показала, как сегодня выглядит ее живот. Россияне были приятно шокированы тем, что беременность почти не сказалась на ее внешнем виде. Они отметили, что модель " как и не рожала". "Отличная фигура!", – восхитился один из фолловеров.
Напомним, после выписки и роддома Анастасия Костенко заявила, что они с супругом планируют еще детей. Так, она добавила, что Дмитрий Тарасов уже придумал ему имя.
Как писали "Дни.ру", за несколько дней до того, как модель отправилась в роддом, в Сети поползли слухи о том, что она разводится с футболистом. К счастью, домыслы не оправдались: супруги счастливы вместе и расставаться не собираются.
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