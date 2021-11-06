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Шоу-бизнес
Многодетная Костенко шокировала народ животом после родов

Многодетная Костенко шокировала народ животом после родов

Супруга Дмитрия Тарасова пооткровенничала с поклонниками. Анастасия Костенко поведала, сколько килограммов набрала во время третьей беременности.
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Неделю назад модель и футболист снова стали родителями. 27-летняя Анастасия Костенко подарила возлюбленному сына, которого пара нарекла Алексеем.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Модель решила пообщаться с подписчиками в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Знаменитость спросили, сколько она прибавила в весе, нося под сердцем третьего малыша. Анастасия Костенко честно призналась, что пополнела на десять килограммов. При этом она отметила, что боялась большего прибавления в весе, поэтому сейчас рада тому, как выглядит ее фигура после родов.

При этом жена спортсмена показала, как сегодня выглядит ее живот. Россияне были приятно шокированы тем, что беременность почти не сказалась на ее внешнем виде. Они отметили, что модель " как и не рожала". "Отличная фигура!", – восхитился один из фолловеров.

Напомним, после выписки и роддома Анастасия Костенко заявила, что они с супругом планируют еще детей. Так, она добавила, что Дмитрий Тарасов уже придумал ему имя.

Как писали "Дни.ру", за несколько дней до того, как модель отправилась в роддом, в Сети поползли слухи о том, что она разводится с футболистом. К счастью, домыслы не оправдались: супруги счастливы вместе и расставаться не собираются.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Анастасия Костенко. Фото: www.instagram.com/kostenko.94/
Автор: 6 ноября 2021, 08:16 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

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