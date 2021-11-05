Обобранный мошенниками экс-муж Гагариной получил от ворот поворот

Фотограф Дмитрий Исхаков рассказал о невезении.

Экс-супруг вокалистки Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, попал в лапы мошенников. Бывший муж певицы сделал заказ в известном строительном магазине. Знаменитость оплатила покупку, а потом выяснила, что сайт – фальшивка. Деньги списали с карты Исхакова, а необходимый для получения товара код не пришел.

Экс-избранник Гагариной обратился в свой банк, чтобы отменить операцию, но представитель финансовой организации ему в помощи отказал. Затем Дмитрий обратился в банк, на счет которого ушли его деньги. Там Исхаков тоже получил от ворот поворот. По словам фотографа, работники финансовых структур понимают, что средства ушли через фишинговый сайт злоумышленникам, но делать ничего не хотят.

Дмитрий Исхаков отметил, что в последнее время ему крайне не везет. Недавно фотограф заказал технику в Интернете. С покупкой была проблема, поэтому он захотел вернуть ее продавцу. Из-за праздничных дней Исхаков не смог отдать товар обратно. Знаменитость обратилась за помощью в юридическую фирму, которая выглядела вполне солидно. Дмитрий слишком поздно понял, что его разводят.

"Мурыжили они меня какое-то время, и в итоге сказали: "Ну ок. Не получилось", – вспомнил фотограф. Горе-юристы предложили представлять интересы Дмитрия в суде, взамен на рекламу в соцсетях.

Подписчики посочувствовали Дмитрию Исхакову. Бывшему мужу Полины Гагариной посоветовали воспользоваться услугой чарджбэк – возвратным платежом.