Опека заинтересовалась условиями жизни разведенки Гагариной

Лишних трудностей подкинул Полине Гагариной ее бывший муж. Фотографа Дмитрия Исхакова совершенно не устраивает время, которое ему выделили для общения с четырехлетней дочерью Мией.
Перед судом пару ждет рутинная процессуальная проверка. Органы опеки должны проверить, в каких условиях содержится девочка, поэтому после жалоб Дмитрия Исхакова сотрудники нагрянули в дом к Полине Гагариной. Опека впрочем осмотрела не только дом Полины Гагариной, но и квартиру Дмитрия Исхакова.
Отец Мии требует четко определить время, которое он может проводить с дочерью. Рассмотрение его иска в суд идет полным ходом. Первое заседание суда состоится уже 3 ноября. Интересы Полины Гагариной в суде будет представлять звездный адвокат Филипп Рябченко, который занимался разводом Пелагеи.
Между тем друзья и коллеги Полины Гагариной уверены, что проверка опеки – это еще цветочки. Судя по всему, Исхаков готовит против нее настоящую войну и намерен подать на раздел имущества.
Как известно, в браке с Исхаковым Гагарина зарабатывала намного больше с помощью концертов, съемок и рекламы. Возможно именно такое неравенство и разрушило брак пары.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Дмитрий Исхаков слил в Сеть компрометирующее фото Полины Гагариной.
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