Мать сбежавшей Бузовой слегла с опасным недугом

Мама поющей телеведущей Ольги Бузовой, Ирина Бузова, слегла с опасной заразой. У родительницы звезды обнаружили коронавирусную инфекцию.
Недуг протекает без осложнений, говорит Ирина. От тяжелого течения болезни Бузову-стуршую спасла прививка, которую она ранее сделала. Мама знаменитости лечится дома. Недавно ее навестил доктор, которые принес необходимые медикаменты.
Напомним, Ирина Бузова живет в Санкт-Петербурге. Мама исполнительницы хита "Мало половин" работает стоматологом в районной поликлинике.
Ранее родительница публично вступилась за Ольгу. Комментируя отмену постановки "Чудесный грузин" во МХАТе, в которой Бузова-младшая играла одну из ролей, Ирина заявила, что все участники спектакля стали "заложниками подковерных интриг". Мама знаменитости отметила, что новое руководство театра игнорирует трудовой кодекс, нарушая обязательства по договору.
Отметим, сама Ольга Бузова сейчас в дороге. Знаменитость собрала чемоданы и сбежала из пасмурной столицы. В "Сторис" личного микроблога вокалистка просит подписчиков угадать, куда она направляется. За правильный ответ Бузова даже обещала подарок.
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