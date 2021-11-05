Известный телеведущий вылил ушат грязи на Олега Табакова: женоненавистник и обманщик

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что режиссер Олег Табаков при жизни не отличался честностью и порядочностью. Деятель искусств ради достижения своей цели мог обмануть и даже нарушить закон.
По словам Губерниева, в 2006 году в Турине он участвовал в открытии Олимпиады. Журналист освещал важное спортивное событие вместе с Олегом Табаковым и Татьяной Тарасовой. Режиссер, как вспомнил Дмитрий, с ними находился незаконно. Дело в том, что Табаков не смог получить аккредитацию, поэтому взял чужой пропуск.
Знаменитость воспользовалась документом Николая Попова. Мужчины были немного схожи.
"Гордость России, национальное достояние... А если бы нас замели?" – вспылил Губерниев.
Из-за выходки Табакова российская делегация в полном составе могла лишиться права присутствовать на Олимпиаде. Кром того, обман мог закончится скандалом международного масштаба.
Отметим, Дмитрий Губерниев не в первый раз выливает ушат грязи на Олега Табакова. Ранее комментатор говорил, что руководитель "Табакерки" был женоненавистником. Дескать, дам режиссер считал людьми второго сорта. Однажды, отвечая на недовольство Тарасовой, Табаков развел руками и протянул: "Ну, она же-е-енщина!".
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