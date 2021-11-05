"Большой риск потерять зрение": Бузову отговаривают оперироваться до родов

У поющей телеведущей Ольги Бузовой есть проблемы со зрением. Знаменитость много лет страдает от близорукости. Заболевание, как признается вокалистка, у нее в довольно высокой степени. Без линз и очков с диоптриями она мало что видит.
Сегодня близорукость корректируют с помощью лазерной операции, однако для Бузовой этот метод пока не подходит. Как рассказала Ольга в "Сторис" личного инстаграм-аккаунта, врачи отговаривают ее от процедуры. До родов, отмечает Бузова, возвращать остроту зрения ей нельзя. Кроме того, у знаменитости могут возникнуть проблемы из-за резус-фактора.
"Большой риск потерять зрение", – рассказала поющая телеведущая. Впрочем, Бузова может отправиться на коррекцию после того, как станет мамой.
В прошлом из-за плохого зрения Ольга Бузова много раз попадала в нелепые ситуации. Однажды перед выходом на сцену поющая телеведущая потеряла линзу. Надеть очки знаменитость не могла – они не подходили к наряду и могли упасть во время танца. Пришлось артистке выступать "вслепую". Два часа знаменитость пела и плясала перед зрителями практически ничего не видя.
Напомним, Ольга Бузова не раз говорила, что мечтает стать родителем. Артистка считает, что роль мамы будет главной в ее жизни. Знаменитость уже придумала имена своим малышам.
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