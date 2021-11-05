Оплеванная Кудрявцева сбежала из страны

На днях стало известно, что популярное шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ закрыли на неопределенный срок. Наиболее неожиданной новость стала для бессменной ведущей проекта. Руководство буквально оплевало Кудрявцеву, не поставив в известность об остановке проекта заранее. Леру отправили в незапланированный отпуск, сообщив об этом по факту.
Некоторое время теледива молчала, но в итоге дала комментарий, заявив, что так и не знает причины такого решения руководства канала. Однако Кудрявцева не растерялась и решила использовать образовавшееся свободное время с пользой. Она отправилась в Майами, чтобы навестить родственников, живущих за океаном.
Лера поделилась снимком с сестрой и друзьями, написав, что они отлично проводят время и смеются от души. Также ведущая добавила, что после коронавируса у нее образовались проблемы с памятью. Подписчики тут же поддержали Кудрявцеву и стали делиться своими историями на эту тему.
Ранее артистка Светлана Пермякова обвинила Леру Кудрявцеву во лжи. Скандал произошел на ныне закрытом проекте "Секрет на миллион". По словам звезды "Интернов", команда шоу обманула ее, чтобы та не смогла честно выиграть приз. Однако на защиту ведущей встали ее коллеги.
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