"Я ужасно горжусь": помятая Собчак публично себя расхвалила

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта телеведущая поделилась эмоциями после интервью с группой Artik и Asti, которая объявила о распаде своего коллектива. Фанаты начали искать причину такого решения. Домыслы развеяла вокалиста группы Анна Дзюба. Она отметила, что каждому из артистов пора пойти своим путем.
Ксения Собчак призналась, что рада тому, что успела пообщаться с коллективом. Она предстала в видео помятой: заспанная и не накрашенная. "Я ужасно горжусь своей работой", – заявила теледива. Она отдала должное своей профессиональной интуиции.
Как писали "Дни.ру", помимо новости о распаде группы Анна Дзюба поведала Ксении Собчак о своих пластических операциях. Певица убеждена, что ради красоты и повышения самооценки делать их не зазорно. Так, звезда увеличила ягодицы и грудь.
Напомним, ранее Ксения Собчак взбесила россиян тем, что в период локдауна покинула Россию. Ведущая заявила, что недовольна карантинными мерами. Она отправилась в аэропорт, чтобы развеяться там, где, по ее словам, нет никаких ограничений.
В сентябре теледива влипла в крупный скандал из-за того, что покинула место смертельного ДТП, участницей которого стала. Трагедия произошла на трассе в Сочи.
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