Беременная любовница Соколовского отказалась от брака

Новость о том, что скоро Влад Соколовский станет отцом во второй раз, стала настоящей неожиданностью даже для тех, кто пристально следит за жизнью артиста, ведь его отношения с Ангелиной Сурковой не до конца были понятны. Пара даже расставалась на некоторое время.
Теперь поклонники заваливают вопросами 22-ленюю модель в "Инстаграм". Впрочем, девушка охотно отвечает подписчикам, делится своими мыслями. Например, накануне один из них поинтересовался, считает ли Ангелина занятия сексом и рождение детей вне брака аморальными поступками.
Суркова дала понять, что считает замужество пережитком прошлого. Мол, брак не является гарантом любви, достойного отношения партнеров друг к другу, верности... По ее мнению, ставя штамп в паспорте, люди осознанно вгоняют себя в рамки. Впрочем, даже если в будущем пара решит вступить в брак, то сделает это вопреки ожиданиям общественности, судя по ответу Ангелины.
Напомним, у Влада Соколовского есть дочь от певицы Риты Дакоты. Девочка Мия живет вместе с мамой. Певец часто навещает наследницу. Артисты состояли в браке с 2015 по 2018 годы. По словам Риты, экс-возлюбленный часто изменял ей, поэтому было решено расстаться.
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