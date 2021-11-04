"Меладзе потерял интерес": Джанабаева рассказала об уходе

Продюсер Константин Меладзе распустил группу "ВИА Гра" в 2013 году. Вскоре он открыл кастинг на новый состав коллектива.
Тогда все поклонники были расстроены и удивлены, зачем менять любимый всеми состав на новый. Наконец бывшая солистка группы 42-летняя Альбина Джанабаева раскрыла причину в беседе с певицей Валерией на канале ТВ-3.
Певица совмещала сольную карьеру с выступлениями в "ВИА Гре" больше года. Джанабаева верила, что у коллектива большое будущее, и все наладится. Однако этого не произошло.
"Он потерял интерес ко всему происходящему. Не может человека вдохновлять одно и то же. Ну не может!", – рассказала Джанабаева.
Певица призналась, что это был сложный период для нее и всех коллег коллектива. После ухода из группы Альбина Джанабаева попробовала себя в театральной деятельности, хотя согласилась не сразу. Однако когда она ознакомилась со сценарием, решила попробовать себя в новом амплуа. Она до сих пор работает в театре.
Напомним, недавно весной Альбина Джанабаева родила Валерию Меладзе третьего ребенка. Пара воспитывает двух сыновей, на этот раз в семье родилась девочка. Также у Валерия Меладзе есть трое дочерей от предыдущего брака.
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