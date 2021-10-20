Соблазнительная Джанабаева показала пухлые ножки: Альбина расцвела!

Альбина Джанабаева является одной из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. Экс-солистка "ВИА Гры" продолжает строить сольную карьеру, радуя армию поклонников новыми хитами. Кроме того, она успешная мать и жена.
В апреле 2021 года 42 -летняя Альбина Джанабаева родила от мужа, Валерия Меладзе, дочь Агату. Пара до сих пор не рассекретила внешность малышки.
В своем "Инстаграм" Джанабаева решила приоткрыть завесу тайны и показала пухлые ножки своей дочери. Сейчас певица с полугодовалой Агатой и Валерием Меладзе находятся в отпуске, и кадр был сделан на море.
Ранее Альбина Джанабаева показала себя на море без макияжа и фильтров. Поклонники признали, что певица великолепно выглядит.
"Альбина расцвела!"; "Стильная и очень похорошели после родов! Красавица!", – пишут фанаты в соцсети Джанабаевой.
Ранее "Дни.ру" писали, что Альбина Джанабаева ответила на травлю хейтеров. Она отметила, что такие люди делают выводы о ее характере исключительно по образу в прессе и соцсетях, а это неправильно, ведь лично они ее не знают. Певица призналась, что о ней ходят слухи как о стерве. Ей действительно иногда приходится жестко отстаивать свои личные границы.
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