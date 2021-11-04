Асмус прервала работу из-за страшной болезни дочери: Круговорот капельниц и лекарств

В прошлом году Кристина Асмус развелась с комиком Гариком Харламовым. У пары есть шестилетняя дочь Настя, ради которой родители стараются поддерживать отношения.
Недавно поклонники заметили, что Кристина Асмус перестала публиковать "Сторис" и посты. Она отменила ряд съемок.
Бывшая жена комика Гарика Харламова призналась, что временно прекратила работу и перестала выходить в "Инстаграм" вынужденно. У ее дочери обнаружились проблемы со здоровьем, и актриса вынуждена тратить на это все свое время и силы.
По словам Кристины Асмус, ее дочь попала в больницу с пугающими симптомами. Актриса пролежала в больнице несколько дней вместе с дочкой.
"Безумнейшая непрекращающаяся рвота, температура 38, 39 и потом 40!!! Которую долго, очень долго не могли сбить… круговорот капельниц, тонна лекарств", – написала Кристина Асмус в микроблоге.
После госпитализации и проведения необходимых анализов дочери Харламова и Асмус поставили диагноз кишечная инфекция.
Стоит отметить, что для шестилетнего ребенка это тяжелое заболевание, которое очень быстро может вызвать обезвоживание.
Сейчас Асмус с дочерью уже дома продолжают восстанавливать здоровье. Поклонники пожелали девочке скорейшего выздоровления и сил маме.
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