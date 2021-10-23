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Шоу-бизнес
Орбакайте влезла в разрушенные отношения Харламова и Асмус

Орбакайте влезла в разрушенные отношения Харламова и Асмус

Кристина Орбакайте пришла на Comedy Club, где у нее с Гариком Харламовым состоялся интересный диалог.
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Певица рассказала о шоу, которое пройдет в Крокусе в честь ее 50-летия. Диалог с Кристиной начал Павел Воля, пошутив, что у его соведущего Гарика Харламова отношения с Кристинами строятся не очень. На что Орбакайте не смогла не отреагировать. Дочь примадонны решила дать Гарику совет относительно его отношений с бывшей супругой. "Всегда есть шанс. Второй дубль, по крайней мере", – отметила Кристина.

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 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Реакция Харламова была неоднозначной. Он выдержал длинную паузу, а потом выпалил: "Почему нет, конечно". Зрители обратили внимание, что Гарик сильно сомневался, прежде чем сказать это. Очевидно, в его новых отношениях все хорошо и он не планирует возвращаться к бывшей жене.

Ранее Кристина Орбакайте рассказала, что редко ходит в караоке. Однако если приходит, то с удовольствием исполняет свои песни, иногда даже дуэтом. А вот ее сын Никита Пресняков является завсегдатаем караоке.

Еще дочь примадонны недавно занялась парфюмерным делом. Она выпустила линейку ароматов на основе своего любимого цветка – флорентийского ириса. Парфюм вышел недешевым, флакончик нишевого аромата стоит 33 тысячи рублей. Свой аромат был и у Аллы Пугачевой, но с мамой Орбакайте решила в этом вопросе не советоваться.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
23 октября 2021, 13:32 Источник: Comedy Club ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кристину Орбакайте сняли в откровенной комбинации и парике

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